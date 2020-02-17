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Радченко: «Гол „Реалу“ придаст Смолову сил и эмоций»

сегодня, 12:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Бывший игрок сборной России и ряда испанских клубов Дмитрий Радченко высказался о голе форварда «Сельты» Федора Смолова в матче с «Реалом» в 24-м туре Примеры.

Тот факт, что Смолов забил, тем более «Реалу», – это большой шаг вперед. Для полной адаптации должно еще пройти время, но этот гол придаст сил и эмоций, а отношение к Смолову будет уже совершенно другим.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 14:54
Ну всё.... Монако, шампусь на пару сотен тыщ евро, болелы сами виноваты, корона до яиц и всё такое. Гол забил, можно на пенсию.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:33
Федя - звезда!
VIPded
VIPded
сегодня в 13:05
Очень своевременный гол!
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 13:00
Да, Радченко в 1/4 КЧ двушку Реалу положил. И вывел Спартак в полуфинал. А остался бы в Зените, в итоге и титулов бы не выиграл, и в КЧ бы не сыграл никогда.
Аpбитр
Аpбитр ответил 25процентный клоун
сегодня в 12:51
Добрый день, уважаемые. А в каком моем слове здесь разглядели оскорбления сотрудника сайта?, подскажите пожалуйста, да еще и с баном на неделю.
Добрый день.
"автора десятых" - Оскорбления и провокации в адрес сотрудников сайта.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:49
теперь можно смело на покой)))))))))) всё что мог сделал)))
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