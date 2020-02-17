Радченко: «Гол „Реалу“ придаст Смолову сил и эмоций»

Бывший игрок сборной России и ряда испанских клубов высказался о голе форварда «Сельты» в матче с «Реалом» в 24-м туре Примеры.

Тот факт, что Смолов забил, тем более «Реалу», – это большой шаг вперед. Для полной адаптации должно еще пройти время, но этот гол придаст сил и эмоций, а отношение к Смолову будет уже совершенно другим.