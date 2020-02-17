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Мещеряков: «На данный момент непонятно, когда начнется реконструкция арены»

сегодня, 11:59

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что «железнодорожники» вместе с болельщиками выберут архитектуру по реконструкции «РЖД Арены»:

На данный момент понимания, когда мы уйдем на реконструкцию, нет. Вопрос там в чем: мы должны в ближайшее время, весной, где-то в конце апреля - начале мая, получить варианты архитектурно-проектировочных решений. Предоставить на суд общественности и посмотреть, как она отреагирует. Работа над этим идет.

Когда выбор будет сделан, начнется проектирование. Сейчас для нас в этой истории первоочередная задача - совместный выбор с болельщиками вариантов архитектуры.

Ранее Мещеряков заявил, что «Локомотив» до закрытия зимнего трансферного окна попытается подписать форварда.

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