Мещеряков: «На данный момент непонятно, когда начнется реконструкция арены»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что «железнодорожники» вместе с болельщиками выберут архитектуру по реконструкции « РЖД Арены»:

На данный момент понимания, когда мы уйдем на реконструкцию, нет. Вопрос там в чем: мы должны в ближайшее время, весной, где-то в конце апреля - начале мая, получить варианты архитектурно-проектировочных решений. Предоставить на суд общественности и посмотреть, как она отреагирует. Работа над этим идет.

Когда выбор будет сделан, начнется проектирование. Сейчас для нас в этой истории первоочередная задача - совместный выбор с болельщиками вариантов архитектуры.