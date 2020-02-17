Уткин прокомментировал гол Смолова, упрекнув Дзюбу

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сегодня, 10:50

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал дебютный гол форварда «Сельты» , а также упрекнул нападающего «Зенита» :

Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно.

Напомним, что «Сельта» сыграла вничью с «Реалом» в гостевом матче.