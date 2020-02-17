Уткин прокомментировал гол Смолова, упрекнув Дзюбу

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал дебютный гол форварда «Сельты» Федора Смолова, а также упрекнул нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу:
Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно.
Напомним, что «Сельта» сыграла вничью с «Реалом» в гостевом матче.
А Федя молодец!
Пока Реал вкатывался в игру, пас Аспаса на Федю превратился в гол в ворота Реала.
Гол шедевральный.
Испанские СМИ в экстазе от гола Феди в ворота Реала.
Первый пошел и сразу Реалу.
Дай Бог, не последний.
Молодец Фёдор! Вся, почти, Россия празднует успех Фёдора.
В активе Фёдора есть победа и ничья сразу после прихода в Сельту.
Дела у Сельты пошли на поправку.
Сельта сделала маленький, но шажок вверх по турнирной таблице.
Фёдор старается помочь команде в каждом матче.
Регулярно будет забивать.
Желаем Фёдору больших футбольных успехов в Испании.
Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского футбола.
А Федя молодец!
Пока Реал вкатывался в игру, пас Аспаса на Федю превратился в гол в ворота Реала.
Гол шедевральный.
Испанские СМИ в экстазе от гола Феди в ворота Реала.
Первый пошел и сразу Реалу.
Дай Бог, не последний.
Молодец Фёдор! Вся, почти, Россия празднует успех Фёдора.
В активе Фёдора есть победа и ничья сразу после прихода в Сельту.
Дела у Сельты пошли на поправку.
Сельта сделала маленький, но шажок вверх по турнирной таблице.
Фёдор старается помочь команде в каждом матче.
Регулярно будет забивать.
Желаем Фёдору больших футбольных успехов в Испании.
Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского футбола.