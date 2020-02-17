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Уткин прокомментировал гол Смолова, упрекнув Дзюбу

сегодня, 10:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал дебютный гол форварда «Сельты» Федора Смолова, а также упрекнул нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу:

Смолов забивает на «Бернабеу», а ты, Артем, сиди на дзюбе ровно.

Напомним, что «Сельта» сыграла вничью с «Реалом» в гостевом матче. 

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ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 12:10
Вася тролль дальше. Дзюба не разбирается в красивом и зрелищном футболе - он далек от этого. Умеет только ежедневно перечитывать Статистику голов Местного чемпионата. А Федору красивой карьеры, у него эта табличка была ПОЛУЧШЕ.
Сейчас: Дзюба -11, Шамуродов -10, Соболев -9 и ....... Разница огромная,... прям пропасть между ним и нашими парнями.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:03
Дзюба и сидит и стоит и играет ровно....
19 матчей..11 голов...9 ассистов...

В отличии от Васи....который вместо журналистики...."заказы" строчит.....антизенитовские договорняки гоняет....)))
112910415
112910415
сегодня в 12:01
отпусти его, Василий
и так парню обидно, он ведь самый-самый лучший ...
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 11:45
И то ладу дать не могут с ДЕРЕВОМ!!!! ах ах хах ах а а
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 11:44
Дзюбе не когда не забить Реалу,т.к великий зенит ни когда не сыграет со сливками,газпром дает группы с Лионами,Бенфиками,Лейпцигами,Валенсиями!!!!
Project Pandora
Project Pandora ответил Footbolista
сегодня в 11:41
Более того, они большие деньги каждый раз платят, чтобы к Реалу и ему подобным в одну группу не попадать. Оттого каждый раз в ЛЧ играют в самой "ровной, но оттого сложной" группе ))
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 11:17
Сельта выжала МАКСИМУМ из тех возможностей, которые им предоставил Реал.
А Федя молодец!
Пока Реал вкатывался в игру, пас Аспаса на Федю превратился в гол в ворота Реала.
Гол шедевральный.
Испанские СМИ в экстазе от гола Феди в ворота Реала.
Первый пошел и сразу Реалу.
Дай Бог, не последний.
Молодец Фёдор! Вся, почти, Россия празднует успех Фёдора.
В активе Фёдора есть победа и ничья сразу после прихода в Сельту.
Дела у Сельты пошли на поправку.
Сельта сделала маленький, но шажок вверх по турнирной таблице.
Фёдор старается помочь команде в каждом матче.
Регулярно будет забивать.
Желаем Фёдору больших футбольных успехов в Испании.
Вперёд Фёдор! Выше ЗНАМЯ российского футбола.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Footbolista
сегодня в 11:17
Как и армейцы)

Но среди современных некому это делать, увы.
Footbolista
Footbolista ответил Энцо Феррари
сегодня в 11:16
Спартачи уже забивали Реалу на Бернабеу...и не раз...если помнишь)...
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Footbolista
сегодня в 11:15
Удачи им в этом деле.
Footbolista
Footbolista ответил Энцо Феррари
сегодня в 11:14
Я как болельщик Реала предпочитаю, чтобы они забили Барсе...
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Footbolista
сегодня в 11:13
Чалов забил Реалу на Бернабеу
Смолов забил Реалу на Бернабеу

Очередь Промеса, Зе Луиша, Луиса Адриану, Понсе это сделать.
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 11:13
Провокатор. При чём тут Смолов и Дзюба?
makkie
makkie
сегодня в 11:07
Тонко!
Смолов из антигероя ЧМ превращается в уважаемого футболиста, а вот Дзюба... из героя ЧМ превратился в изгоя и объекта насмешек. Тоттэнхем его хотел, ага :))))
RussianMango
RussianMango
сегодня в 11:06
А Дзюба всё с Миллером советуется.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:59
дзюбе с зенитом не то, чтобы забить... до Бернабеу не доехать...
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