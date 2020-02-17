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Ребров: «Игроки „Спартака“ хотели, чтобы Дзюба остался»

сегодня, 18:37

Голкипер «Спартака» Артём Ребров вспомнил переход экс-игрока команды Артёма Дзюбы в «Зенит».

Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, всё долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжёлый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять». Мы хотели, чтобы он остался и переживали, когда он ушёл.

Паршивлюк и Дзюба были воспитанниками клуба, когда я пришёл в команду. Для меня они были, если можно так говорить, иконы. В такой команде, как «Спартак», должны быть люди, которые бы пробыли здесь всю жизнь, с детской академии. Именно они должны вести за собой команду, передавать историю. Как Игорь Акинфеев в ЦСКА, например. И вот Дзюба всегда ассоциировался у меня с таким человеком, но вот так всё получилось. Я не знаю деталей. Просто он перешёл.

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SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:07
Поговаривают, что в пищевик еще один пенсионер вернется- Рома Шишкин...
борька
борька
сегодня в 18:59
Хорошо там, где его нет! Зацепился , и хоитшо если ему дадут доиграть, за бугром!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:49
Вовремя свалил
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 18:48
Хорошо, что Дзюба вовремя от свиней удрал.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:42
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Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:39
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