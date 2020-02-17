Ребров: «Игроки „Спартака“ хотели, чтобы Дзюба остался»

Голкипер «Спартака» вспомнил переход экс-игрока команды в «Зенит».

Я хорошо помню то время: мы постоянно общались, он хотел остаться, всё долго обдумывал и, конечно, понимал, что будет дальше. Говорил: «Это тяжёлый переход, я этого не хочу. Понимаю, что за этим будет стоять». Мы хотели, чтобы он остался и переживали, когда он ушёл.