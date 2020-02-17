ГлавнаяНовости

Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»

сегодня, 18:06

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в сочинский клуб на правах аренды. 

Эпопеей этот переход называть неправильно. Это были рабочие моменты. Против «Зенита» он сыграть сможет, никаких ограничений по контракту нет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ребров назвал лучшего голкипера в мире на данный момент
Сегодня, 19:29 Комментарии1
Орлов - о переходе Кокорина в «Сочи»: «У Александра не было другого выхода»
Сегодня, 19:04 Комментарии7
Ребров: «Тренерский штаб сказал, что я нужен команде»
Сегодня, 18:40 Комментарии4
Ребров: «Игроки „Спартака“ хотели, чтобы Дзюба остался»
Сегодня, 18:37 Комментарии6
Ротенберг: «„Зенит“ одобрил аренду Кокорина в „Сочи“»
Сегодня, 16:14 Комментарии20
Кафельников: «Надеюсь, что наши футболисты начнут брать пример со Смолова»
Сегодня, 13:59 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:16
Скорее Лунев забьет больше Малкома в этом году))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:15
Обязан играть, иначе такие аренды нарушают спортивные принципы
Charismatic
Charismatic ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:47
Почему бы и не сыграть... При условии что Зенит до 27-го тура станет Чемпионом... В этом случае Семак его может и "Лучшим бомбардиром первенства" сделать..... Назло "диктующим состав из кабинетов".... И "Зенит" - Чемпион.... И Кокорин - с 16-тью забитыми, лучший снайпер... "Зенит" - "Сочи" 2:18....всяко бывает...ну не "День Лунёва"....ну фортануло Кокорину..)))
Ничего нового, типичная "игра" зенита. Подставные матчи, купленные судьи, нечестные победы, а потом позор на евроарене. Гордость России, а не клуп!
RussianMango
RussianMango
сегодня в 18:40
Зенит отдаст очки Сочи...это будет финальная точка, в нашем "честнейшем" чемпе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:32
Почему бы и не сыграть...
При условии что Зенит до 27-го тура станет Чемпионом...

В этом случае Семак его может и "Лучшим бомбардиром первенства" сделать.....
Назло "диктующим состав из кабинетов"....
И "Зенит" - Чемпион....
И Кокорин - с 16-тью забитыми, лучший снайпер...
"Зенит" - "Сочи" 2:18....всяко бывает...ну не "День Лунёва"....ну фортануло Кокорину..)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:31
Сыграть сможет...забить не сможет...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 18:21
И это правильно...
112910415
112910415
сегодня в 18:21
нападающий может и простудиться перед матчем ...
если же Зениту не будет важен результат, нападающий может и не простудиться !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:18
Будет интересно посмотреть.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:17
Вот каша-то заварилась...
По идее Сочи, за то что зина им подарила Коко чтобы южане не вылетели,должны проиграть зине в знак благодарности,но ведь Коко должен помочь им не вылететь, а значит Сочам нужны очки,даже в матче с зиной и Коко в отместку за такое унизительное рабство должен наковырять зине штуки три за матч...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100