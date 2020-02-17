Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в сочинский клуб на правах аренды.
Эпопеей этот переход называть неправильно. Это были рабочие моменты. Против «Зенита» он сыграть сможет, никаких ограничений по контракту нет.
При условии что Зенит до 27-го тура станет Чемпионом...
В этом случае Семак его может и "Лучшим бомбардиром первенства" сделать.....
Назло "диктующим состав из кабинетов"....
И "Зенит" - Чемпион....
И Кокорин - с 16-тью забитыми, лучший снайпер...
"Зенит" - "Сочи" 2:18....всяко бывает...ну не "День Лунёва"....ну фортануло Кокорину..)))
При условии что Зенит до 27-го тура станет Чемпионом...
В этом случае Семак его может и "Лучшим бомбардиром первенства" сделать.....
Назло "диктующим состав из кабинетов"....
И "Зенит" - Чемпион....
И Кокорин - с 16-тью забитыми, лучший снайпер...
"Зенит" - "Сочи" 2:18....всяко бывает...ну не "День Лунёва"....ну фортануло Кокорину..)))
если же Зениту не будет важен результат, нападающий может и не простудиться !
если же Зениту не будет важен результат, нападающий может и не простудиться !
По идее Сочи, за то что зина им подарила Коко чтобы южане не вылетели,должны проиграть зине в знак благодарности,но ведь Коко должен помочь им не вылететь, а значит Сочам нужны очки,даже в матче с зиной и Коко в отместку за такое унизительное рабство должен наковырять зине штуки три за матч...
По идее Сочи, за то что зина им подарила Коко чтобы южане не вылетели,должны проиграть зине в знак благодарности,но ведь Коко должен помочь им не вылететь, а значит Сочам нужны очки,даже в матче с зиной и Коко в отместку за такое унизительное рабство должен наковырять зине штуки три за матч...