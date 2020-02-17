Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего «Зенита» в сочинский клуб на правах аренды.

Эпопеей этот переход называть неправильно. Это были рабочие моменты. Против «Зенита» он сыграть сможет, никаких ограничений по контракту нет.