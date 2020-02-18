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Селюк: «Ситуация с голом Смолова немного противоречивая»

сегодня, 09:19

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал дебютный гол форварда Федора Смолова за «Сельту». 

В России сейчас неописуемый восторг в связи с голом Смолова, но сама ситуация немного противоречивая. Да, Федя забил, но по сути весь гол сделал Аспас. Да и тренер «Сельты» Оскар Гарсия, говоря о заменах, заявил, что он их сделал, так как ему нужны были на поле индивидуально сильные игроки (на 70-й минуте Федор Смолов был заменен на Дениса Суареса). Получается, он признает, что Смолов таковым не является. Поймите, я не против Фёдора. Просто не считаю нужным возводить в культ такую ерунду, как один забитый мяч. ЦСКА и вовсе дважды обыграл «Реал» два года назад. И что теперь, дать им всем звания заслуженных мастеров спорта? Или давайте построим аллею звезд с именами всех тех, кто когда-либо забивал мадридцам. Те, кто смотрел матч, видели, что Федя проиграл много единоборств, был плох в обводке, и в его активе всего один удар. Тем не менее я за него рад, но нужно очень серьезно прибавлять во многих компонентах.

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galem72
galem72
сегодня в 11:15
"...по сути весь гол сделал Аспас...Федя проиграл много единоборств, был плох в обводке, и в его активе всего один удар..."

уахаха
Как же селя сейчас осадил всех восторженных любителей смолы. ))

"...дать им всем звания заслуженных мастеров спорта?.."

Да он на "святое" посягнул, на сборку РФ! ЗМС за победу над Мадридом не дают, только за вылет от Хорватов. ))
cska1948
cska1948
сегодня в 10:48
Вспомнилось, может не совсем в тему, но всё же. Когда на фоне критики Стрельцова за то, что он мало двигается по полю у Маслова, тогдашнего тренера Динамо Киев, спросили хотел бы он иметь в своём составе такого игрока как Стрельцов, в ответ услышали примерно следующее:"Конечно бы хотел! Ну и что, что он мало двигается. Главное, что он забивает!"
Крылатый
Крылатый
сегодня в 10:33
Всё по полкам разложил...
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 09:59
Ничего лишнего.
arzamas
arzamas
сегодня в 09:41
Если бы Селюк был агентом Смолова, то мы бы услышали от него совсем другие слова.)
berda2003
berda2003
сегодня в 09:31
согласен, не стоит один гол стольких воплей о мастерстве и т.д.
112910415
112910415
сегодня в 09:23
что называется, оба правы !
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