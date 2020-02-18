Селюк: «Ситуация с голом Смолова немного противоречивая»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал дебютный гол форварда Федора Смолова за «Сельту».
В России сейчас неописуемый восторг в связи с голом Смолова, но сама ситуация немного противоречивая. Да, Федя забил, но по сути весь гол сделал Аспас. Да и тренер «Сельты» Оскар Гарсия, говоря о заменах, заявил, что он их сделал, так как ему нужны были на поле индивидуально сильные игроки (на 70-й минуте Федор Смолов был заменен на Дениса Суареса). Получается, он признает, что Смолов таковым не является. Поймите, я не против Фёдора. Просто не считаю нужным возводить в культ такую ерунду, как один забитый мяч. ЦСКА и вовсе дважды обыграл «Реал» два года назад. И что теперь, дать им всем звания заслуженных мастеров спорта? Или давайте построим аллею звезд с именами всех тех, кто когда-либо забивал мадридцам. Те, кто смотрел матч, видели, что Федя проиграл много единоборств, был плох в обводке, и в его активе всего один удар. Тем не менее я за него рад, но нужно очень серьезно прибавлять во многих компонентах.
уахаха
Как же селя сейчас осадил всех восторженных любителей смолы. ))
"...дать им всем звания заслуженных мастеров спорта?.."
Да он на "святое" посягнул, на сборку РФ! ЗМС за победу над Мадридом не дают, только за вылет от Хорватов. ))
уахаха
Как же селя сейчас осадил всех восторженных любителей смолы. ))
"...дать им всем звания заслуженных мастеров спорта?.."
Да он на "святое" посягнул, на сборку РФ! ЗМС за победу над Мадридом не дают, только за вылет от Хорватов. ))