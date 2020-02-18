Селюк: «Ситуация с голом Смолова немного противоречивая»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал дебютный гол форварда за «Сельту».

В России сейчас неописуемый восторг в связи с голом Смолова, но сама ситуация немного противоречивая. Да, Федя забил, но по сути весь гол сделал Аспас. Да и тренер «Сельты» Оскар Гарсия, говоря о заменах, заявил, что он их сделал, так как ему нужны были на поле индивидуально сильные игроки (на 70-й минуте Федор Смолов был заменен на Дениса Суареса). Получается, он признает, что Смолов таковым не является. Поймите, я не против Фёдора. Просто не считаю нужным возводить в культ такую ерунду, как один забитый мяч. ЦСКА и вовсе дважды обыграл «Реал» два года назад. И что теперь, дать им всем звания заслуженных мастеров спорта? Или давайте построим аллею звезд с именами всех тех, кто когда-либо забивал мадридцам. Те, кто смотрел матч, видели, что Федя проиграл много единоборств, был плох в обводке, и в его активе всего один удар. Тем не менее я за него рад, но нужно очень серьезно прибавлять во многих компонентах.