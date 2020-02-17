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Колесниченко: «„Зенит“ звал меня на сборы»

сегодня, 21:04

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко прокомментировал информацию о том, что он не подошел ЦСКА.

Почему не получилось остаться в ЦСКА? Не знаю. Это решение тренера. Может, я не подошел под его тактическую схему или не проявил себя, слабо показал свой уровень. Был ли готов играть в ЦСКА? Наверное, не совсем. Нужно еще набрать физическую форму.

«Зенит»? Да, мы общались, действительно звали на сборы. Я и сейчас смотрю варианты с другими клубами. Сказал тогда «Зениту»: «Еду на сбор с ЦСКА, но если не возьмут, готов общаться с вами». Там к моему выбору отнеслись с уважением: «Хорошо, без проблем». Если не срослось с ЦСКА, это еще не значит, что я останусь в «Чертаново».

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 23:25
Я в декабре не могу,у меня ёлки.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 22:39
Поверил Михалычу? Вот наивный)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:34
Сказки....
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:20
"Почему не получилось остаться в ЦСКА? Не знаю. Это решение тренера..."

Все знают почему .. не белорусс и не с Уфы. да и зачем конкуренция односельчанину Шкурину ?: Зато потом будет повод для отмазок, что игроков не хватает..)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:08
значит рано
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 22:08
Вот он момент истины. Зенит звал его на сборы. Но он на сборах не у Зенита! Был. А давайте на минутку спросим себя, а нужен ли вот этот вот Колесниченко нынешнему Зениту? А если нужен, то зачем, для чего он ему нужен? Кого из нынешнего состава Зенита он в состоянии потеснить? И если он действительно был нужен, то почему он сейчас не на сборах Зенита? Ответ, как мне кажется напрашивается сам собой, даже не напрашивается, он уже у Вас, дорогие друзья, на устах - не нужен Колесниченко Зениту, потому что в нынешнем его состоянии Колесниченко увы - не уровень РПЛ. Это скорее многообещающее вечно-перспективное нечто. Ведь перспективными называют обычно тех, кто еще не смог достичь высокого уровня. В данном случае это обстоятельство кажется настолько перманентным, что его просмотр в ЦСКА не продлился и недели. Все и так понятно - зачем лохматить бабушку?
VAN ARM
VAN ARM ответил Аналитик Зенита
сегодня в 22:07
В Зенит дважды не приглашают Теперь сиди, кусай локти
    ошалевший
    ошалевший ответил Аналитик Зенита
    сегодня в 21:54
    В Зенит дважды не приглашают Теперь сиди, кусай локти
    такого игрока сочи потерял,ужас
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 21:35
    Может оно и к лучшему.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 21:28
    Надеется, что позовут в Реал или Интер...
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 21:21
    Быстро почувствовал себя звездой.
    Аналитик Зенита
    Аналитик Зенита
    сегодня в 21:14
    В Зенит дважды не приглашают
    Теперь сиди, кусай локти
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