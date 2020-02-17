Колесниченко: «„Зенит“ звал меня на сборы»

Полузащитник «Чертаново» прокомментировал информацию о том, что он не подошел ЦСКА .

Почему не получилось остаться в ЦСКА ? Не знаю. Это решение тренера. Может, я не подошел под его тактическую схему или не проявил себя, слабо показал свой уровень. Был ли готов играть в ЦСКА ? Наверное, не совсем. Нужно еще набрать физическую форму.