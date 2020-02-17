Колесниченко: «„Зенит“ звал меня на сборы»

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко прокомментировал информацию о том, что он не подошел ЦСКА.
Почему не получилось остаться в ЦСКА? Не знаю. Это решение тренера. Может, я не подошел под его тактическую схему или не проявил себя, слабо показал свой уровень. Был ли готов играть в ЦСКА? Наверное, не совсем. Нужно еще набрать физическую форму.
«Зенит»? Да, мы общались, действительно звали на сборы. Я и сейчас смотрю варианты с другими клубами. Сказал тогда «Зениту»: «Еду на сбор с ЦСКА, но если не возьмут, готов общаться с вами». Там к моему выбору отнеслись с уважением: «Хорошо, без проблем». Если не срослось с ЦСКА, это еще не значит, что я останусь в «Чертаново».
Все знают почему .. не белорусс и не с Уфы. да и зачем конкуренция односельчанину Шкурину ?: Зато потом будет повод для отмазок, что игроков не хватает..)))
Все знают почему .. не белорусс и не с Уфы. да и зачем конкуренция односельчанину Шкурину ?: Зато потом будет повод для отмазок, что игроков не хватает..)))
Теперь сиди, кусай локти
Теперь сиди, кусай локти