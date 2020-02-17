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Семак: «Не хотим, чтобы Малком переутомился»

сегодня, 21:11
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда Малкома в товарищеском матче против «Кайрата».

Первый гол Малкома за «Зенит»? Мы здорово отобрали мяч, убежали в быструю атаку. И Артем сделал хорошую передачу, и Малком хорошо исполнил. Получился красивый гол.

Когда он сможет провести на поле все 90 минут? Постараемся, если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления. 

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 23:32
Чёта много спартачей на ветке, обсуждают игроков Чемпиона. А по логике должны обсуждать кубок ФНЛ, ведь там много будущих соперников.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
сегодня в 22:49
Семак после матча с Бенфикой : не хотим переутомлять Малкома в полуфинале ЛЧ
nubom
nubom ответил Footbolista
сегодня в 22:48
Семак: «Не хотим, чтобы Малком переутомился»... так не давали бы ему читать новости про Кокорина...
... после отбоя...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:43
Семак: «Не хотим, чтобы Малком переутомился»...
так не давали бы ему читать новости про Кокорина...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:42
Форсировать не надо
nubom
nubom ответил Footbolista
сегодня в 22:37
Вроде бы этот "унитаз" уже сломанный купили за 40 лямов €)...починили...и вот опять берегут...
Хотел быстро ответить, но погряз в г@вне...:(
Footbolista
Footbolista ответил nubom
сегодня в 22:29
Вроде бы этот "унитаз" уже сломанный купили за 40 лямов €)...починили...и вот опять берегут...
nubom
nubom ответил Footbolista
сегодня в 22:28
Вспомнил старый анекдот про удивленный вопрос сантехника, прочищающего засорившийся унитаз....
Разница в том , что раньше этот унитаз работал..
Footbolista
Footbolista ответил серый1925
сегодня в 22:25
Почему краснозадых?...по цвету формы что ли?...даже стесняюсь спросить какого цвета задые в зените)...
Авербуx
Авербуx
сегодня в 22:24
Еще пригодится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:23
Где в статье слова ",не хотим"???

Не гоже давать названия веткам в угоду тем...для которых Зенит и без Малкома был недогоняем....)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 22:22
Переутомится-в Сочи на курорт.
серый1925
серый1925 ответил за
сегодня в 22:18
Засушите его и засолите, чтобы не испортился.
он не спеша будет драть ваших краснозадых
makkie
makkie
сегодня в 22:12
В музей загорелого, чтобы отдыхал там 😂
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 21:57
Котёнок самое главное 60 лимонов Г....прому не деньги. Как ты думаешь?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:57
Вспомнил старый анекдот про удивленный вопрос сантехника, прочищающего засорившийся унитаз....
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 21:53
Он бульдозер двумя гусеницами. Семак знают, как нажимать педали.Котёнок он сырой.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 21:52
Ну, что тут сказать... В общем-то тут и говорить то особо нечего. Потому что и так всем понятно, кто такой Малком и почему он находится в футбольной команде "Зенит". А находится он там по причине 40-милионного трансфера. 40-милионного, дорогие друзья! Тут, как говорится, комментарии излишни. За игрока заплатили 40 миллионов евро для того только чтобы, спустя долгие месяцы лечения от упорно скрываемой загадочной болезни (не путать с гусарской), он наконец забил гол в товарищеском матче! Но конечно, не дай Бог ему переутомиться - ведь 40 миллионов евро на дороге не валяются! Они валяются в других, более кошерных местах...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 21:41
Малком приехал отдыхать, а отдых не должен переутомлять......согласен с Семаком.
за
за
сегодня в 21:41
Засушите его и засолите, чтобы не испортился.
jade5w_92hpr
jade5w_92hpr
сегодня в 21:41
Всё правильно. Кто медленно запрягает, тот быстро едет!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:38
Да на нем пахать можно.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ ответил susanin ultrazenith
сегодня в 21:34
В Чемпионате заиграет и забивать начнёт!
АГА в 2025 в июле в субботу)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:27
Не переутомляйте Малкома зенитом
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:27
В Чемпионате заиграет и забивать начнёт!
Сп62
Сп62
сегодня в 21:19
Такие деньги надо беречь.
Вывожу балаболов на чистую воду
Вывожу балаболов на чистую воду
сегодня в 21:17
Так носите его на руках)
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 21:14
Семак: «Не хотим, чтобы Малком переутомился»

Пущай тогда еще пол года в лазарете вату катает((((
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:12
Тише ездишь - никому не должен...
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