Семак: «Не хотим, чтобы Малком переутомился»...

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда Малкома в товарищеском матче против «Кайрата».
Первый гол Малкома за «Зенит»? Мы здорово отобрали мяч, убежали в быструю атаку. И Артем сделал хорошую передачу, и Малком хорошо исполнил. Получился красивый гол.
Когда он сможет провести на поле все 90 минут? Постараемся, если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления.
так не давали бы ему читать новости про Кокорина...
так не давали бы ему читать новости про Кокорина...
Не гоже давать названия веткам в угоду тем...для которых Зенит и без Малкома был недогоняем....)))
Не гоже давать названия веткам в угоду тем...для которых Зенит и без Малкома был недогоняем....)))
Пущай тогда еще пол года в лазарете вату катает((((
Пущай тогда еще пол года в лазарете вату катает((((