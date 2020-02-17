Семак: «Не хотим, чтобы Малком переутомился»...

Наставник «Зенита» прокомментировал игру форварда Малкома в товарищеском матче против «Кайрата».

Первый гол Малкома за «Зенит»? Мы здорово отобрали мяч, убежали в быструю атаку. И Артем сделал хорошую передачу, и Малком хорошо исполнил. Получился красивый гол.

Когда он сможет провести на поле все 90 минут? Постараемся, если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления.