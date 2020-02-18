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Власти Приморья поручили выплатить долги по зарплате футболистам «Луча»

сегодня, 09:13

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил руководству «Луча» выплатить игрокам долги по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки подготовить план - график погашения задолженности перед игроками и сотрудниками, которые работают непосредственно на поле. По его словам, пока им не будут перечислены все положенные деньги, никаких других выплат не поступит. У вас бухгалтеры получают по 150-250 тыс. рублей в месяц, четыре таких специалиста - на каждые 20 человек в клубе, а на каждых 30 человек - по юристу. В месяц со всеми руководителями ваш зарплатный фонд составляет 7,5 миллиона рублей, около 1,5 млн из них - на административный аппарат, так быть не должно.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:17
Да не получают четыре бухгалтера по 150-200 тысяч, всего 150-200 тысяч на четверых.
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