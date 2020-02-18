ГлавнаяНовости

Кин: «Теперь для „Манчестер Юнайтед“ важнее всего набрать ход»

сегодня, 10:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал победу МЮ над «Челси» в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги.

«Ман Юнайтед» показал очень хорошую игру, а «Челси» – плохую. МЮ должен был побеждать в этом матче. Я рад за них и за Сульшера! По ходу матча у меня и мысли не возникло, что МЮ проиграет, хотя Жиру не повезло с отмененным голом. Теперь для МЮ важнее всего набрать ход. Сегодня они получили огромный заряд уверенности, забив два великолепных гола.

Ранее прошедший матч оценил наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Судья VAR объяснил решение не засчитывать гол Зума в ворота МЮ
Сегодня, 11:31 Комментарии0
Невилл: «„Ман Сити“ победит УЕФА в суде»
Сегодня, 11:29 Комментарии2
Лотито: «Мы очень хорошо относимся к Милинковичу-Савичу»
Сегодня, 11:24 Комментарии0
Президент «Лацио»: «Мы поддерживаем всех, кто против „Ювентуса“ и „Интера“»
Сегодня, 11:19 Комментарии4
Партей: «Хочу продолжать играть за великий мадридский клуб – „Атлетико“»
Сегодня, 11:16 Комментарии0
Сульшер: «Не стану комментировать критику Райолы в свой адрес»
Сегодня, 10:49 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 11:23
МЮ теперь бы уотфорду не продуть в следующем туре )))
Vave666
Vave666
сегодня в 10:35
Ну да, после 26 тура то надо набирать ход. а Челси прям гранд и всё... белая полоса пошла
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100