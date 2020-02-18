Кин: «Теперь для „Манчестер Юнайтед“ важнее всего набрать ход»

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу МЮ над «Челси» в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги.

«Ман Юнайтед» показал очень хорошую игру, а «Челси» – плохую. МЮ должен был побеждать в этом матче. Я рад за них и за Сульшера! По ходу матча у меня и мысли не возникло, что МЮ проиграет, хотя Жиру не повезло с отмененным голом. Теперь для МЮ важнее всего набрать ход. Сегодня они получили огромный заряд уверенности, забив два великолепных гола.