Облак: «„Ливерпуль“ считается фаворитом, и это абсолютно заслуженно»

Голкипер «Атлетико» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, «Ливерпуль» считается фаворитом, и это абсолютно заслуженно. Но это не означает, что мы опустим руки и будем играть под их диктовку. Мы сделаем все, чтобы подойти к ответному матчу с преимуществом.

В каждом матче важно не пропустить. Это хороший аргумент перед ответным поединком. Но может произойти все что угодно. Прежде, чем думать о результате, нужно подумать о том, как хорошо сыграть, сделать все возможное, и результат придет.