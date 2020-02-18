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Облак: «„Ливерпуль“ считается фаворитом, и это абсолютно заслуженно»

сегодня, 09:20
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Голкипер «Атлетико» Ян Облак поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, «Ливерпуль» считается фаворитом, и это абсолютно заслуженно. Но это не означает, что мы опустим руки и будем играть под их диктовку. Мы сделаем все, чтобы подойти к ответному матчу с преимуществом.

В каждом матче важно не пропустить. Это хороший аргумент перед ответным поединком. Но может произойти все что угодно. Прежде, чем думать о результате, нужно подумать о том, как хорошо сыграть, сделать все возможное, и результат придет.

Ранее о предстоящем матче порассуждал наставник «Атлетико» Диего Симеоне

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Все комментарии
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 10:35
ОБЛАК ХОРШИЙ ГОЛКИПЕР И ВРЯДЛИ ОН ЛЕГКО ПОЗВОЛИТ СЕБЕ ЗАБИТЬ ГОЛ！ВОЗМОЖНО ЖЕЛЕЗНАЯ НИЧЬЯ！
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:27
Ливерпулю надо ещё доказать, что он фаворитом является.
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