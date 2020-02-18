Ярошик: «Смолов попал в очень сложную ситуацию»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы» и «Алавеса» Иржи Ярошик рассказал о перспективах форварда Федора Смолова в «Сельте».
Смолов попал в очень сложную ситуацию. «Сельта» борется за выживание, ей сейчас очень тяжело. Федору, соответственно, тоже. Вокруг него собралось много мастеров, несмотря на то что клуб из Виго идет внизу турнирной таблицы. Он практически на равных играет против «Реала» — это о многом говорит. Рядом с такими мастерами Смолов тоже способен прогрессировать. Но ему нужно показывать свое мастерство на каждой тренировке, чтобы одноклубники видели это и давали ему больше мячей в матчах.