«Крылья Советов» молодёжным составом сыграли вничью с «Томью» в Кубке ФНЛ

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сегодня, 16:19

Сегодня, 18 февраля, состоялся матч 2-го тура Кубка ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Томью». Самарский клуб выставил на игру молодежный в состав. В итоге финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

«Крылья Советов»-м – «Томь» 3:3 (3:2)

Голы: 94 Шерстнев, 4'; 93 Войченко, 10'; 7 Визнович, 12'; 61 Босов, 17'; 7 Визнович, 37'; 3 Долгов, 87'.

«Крылья Советов»-м: 33 Конюхов, 60 Нестеров, 41 Трубин, 61 Босов, 94 Шерстнев (96 Булгаков, 73'), 63 Давыдов (87 Александров, 69') (98 Погодин, 76'), 88 Горбунов (47 Медведь, 45'), 46 Соколов, 53 Ломакин, 86 Молчанов, 93 Войченко (43 Саликов, 82').

Запасные: 71 Бельтюков, 84 Ермаков, 59 Ибрагимов, 52 Смирнов.

«Томь»: 1 Вавилин, 4 Лисинков, 22 Шурыгин (93 Каленкович, 46'), 29 Горбатюк (5 Рукас, 46'), 39 Запрягаев (9 Иванов, 46') (27 Лысков, 80'), 10 Казанков, 13 Леонов (25 Сакович, 46'), 23 Буранов, 98 Плетнев (21 Киреенко, 29'), 3 Долгов, 7 Визнович.

Запасные: 30 Сиукаев, 63 Зубчихин, 21 Киреенко, 18 Шалаев.

Предупреждения: 98 Плетнев, 24'; 22 Шурыгин, 26'; 10 Казанков, 56'; 41 Трубин, 60'; 4 Лисинков, 88'.

Судьи: Куликов (Саранск), Семенов (Петрозаводск), Кужелев (Пикалево).

Накануне основной состав самарцев разгромил китайский «Далянь Ифан» со счетом 7:0.