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«Челси» дома проиграл МЮ

сегодня, 00:55
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Челси» уступил МЮ в рамках 26-го тура АПЛ.

«Челси» (41) расположился на 4-й позиции, МЮ (38) занимает 7-е место.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 0:2 (0:1)
Голы: Марсьяль 45, Магуайр 66

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен (Зума 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт 12), Жоржиньо, Ковачич, Педро, Батшуайи (Жиру 68), Виллиан
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Уилльямс, Бруну Фернандеш (Диогу Далот 90+2), Джеймс (Перейра 80), Марсьяль (Игало 90)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Виллиан 35, Рюдигер 48, Фред 60, Зума 60, Педро 64, Уилльямс 76, Ван-Биссака 79

Судья: Тэйлор Энтони.

Напомним, что в другом матче этого тура «Арсенал» разгромил «Ньюкасл».

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 01:30
Честно, не очень удивлен. Прямым конкурентам всем подряд про бываем.
Следующие две игры с курами и сосисками и обе дома(
Марии нужно превратится в ведьму для отвода сглаз на своем стадионе))
А по игре нечего сказать. Все та же атака и та же защита.
Канте жаль. Здоровья ему. Тейлор и Ко клоуны.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:29
А Язь за Атлетико топит,а Симионе Интераст,это не предательство?
симеоне уже яйца показали,жалко его
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Inside91
сегодня в 01:29
Скомину уже вызвали
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Энцо Феррари
сегодня в 01:25
А Язь за Атлетико топит,а Симионе Интераст,это не предательство?
Inside91
Inside91 ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:25
Теперь я подозреваю кто отстранил Сити от еврокубок,облегчили задачу скамовским теперь пятое место даёт шанс выступать в лч,ташат мумушных вверх в пятую строку,не зря Тэйлор отметился в этом матче.
Ты бы лучше нам рассказал , кто тебя от грамотной речи отстранил?И насчет покупных судей , тебе ли об этом что-то чирикать , твои то небось по старой привычке , уже оставили чемоданы судейству , перед матчем с "матрасниками"?
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:24
А Симеоне - воплощение зла для Ювентуса, он же в Лацио и интере был :)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Энцо Феррари
сегодня в 01:23
Так и знал что ты за Лацио топишь,Клопп тоже за Орлов.
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 01:23
Ждем Вулвс, Лестер и Шеффилд в ЛЧ, остальные- мимо.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:22
Нет. Я давно хочу, чтоб в Италии на престол взошёл кто-то новый, но кто правда того достоин. Лацио идеальный кандидат.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:19
Без комментариев
Lucky luciano
Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:19
Да ладно вам
да ладно нам
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Lucky luciano
сегодня в 01:19
Да ладно вам
dimagas2
dimagas2 ответил Lucky luciano
сегодня в 01:19
все настоящие фанаты болеют за Юве
По твоему 99,999999% фанатов не настоящие?)))
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 01:17
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:16
    А ты за юве болеешь?
    все настоящие фанаты болеют за Юве
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил Энцо Феррари
    сегодня в 01:15
    А ты за юве болеешь?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:14
    Да Тэйлор затмил Уэбба
    ну ещё до ВАРкитсона ему далеко.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 01:14
    Не хочется говорить о судействе, потому что первый гол Челси , наверное не стоило отменять, но Ман Ю в очередной раз показали, что с топ командами им легче играть чем с КП или Бернли. Борьба за топ 4, и возможно 5 место, которое тоже может дать место в ЛЧ, если наказание МС оставят в силе обостряется, тем интереснее борьба за лч.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:13
    Да Тэйлор затмил Уэбба
    я в их причёсках замечаю сходство, явно ходят в барбери,куда и Погба.
    Энцо Феррари
    Энцо Феррари ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:13
    Чё ты Ювентус повсюду приплетаешь
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
    сегодня в 01:12
    Да Тэйлор затмил Уэбба
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
    сегодня в 01:12
    Гоббы могут позавидовать,тут скамовские переплюнули туринский кабинет.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 01:11
    мне вот интересно.в каком сегодня виде подавать, вам ГОСПОДА, Язя?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:10
    Я назову это Ферги матчем,раньше только так и побеждал старый маразматик,в отскоках и судейских ошибках.
    не отдадим ему ни Оливера,ни Скомину,пусть своего Уэбба достаёт из чулана, пыль протрут с него.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
    сегодня в 01:10
    Я назову это Ферги матчем,раньше только так и побеждал старый маразматик,в отскоках и судейских ошибках.
    dimagas2
    dimagas2 ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:09
    Челси сколько пропустит от Сосисок?если середняк муму спокойно выносит в их логове.
    3-ху почти 100 пудово))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:08
    Теперь я подозреваю кто отстранил Сити от еврокубок,облегчили задачу скамовским теперь пятое место даёт шанс выступать в лч,ташат мумушных вверх в пятую строку,не зря Тэйлор отметился в этом матче.
    там походу Два Еврея решили араба проучить.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
    сегодня в 01:07
    Когда Ливерпуль боролась за лч ,чёт пятая строчка не давала шансов попадение в лч,мда Ферги включил все свои связи в куефа.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:06
    Челси сколько пропустит от Сосисок?если середняк муму спокойно выносит в их логове.
    сделают из них шпикачки "Пенсионерские" в синей кишке.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 01:06
    Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Сульшер трижды обыграл Лэмпарда!!! GGMU!!!
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