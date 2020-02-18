«Челси» дома проиграл МЮ

«Челси» уступил МЮ в рамках 26-го тура АПЛ.
«Челси» (41) расположился на 4-й позиции, МЮ (38) занимает 7-е место.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 0:2 (0:1)
Голы: Марсьяль 45, Магуайр 66
«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен (Зума 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт 12), Жоржиньо, Ковачич, Педро, Батшуайи (Жиру 68), Виллиан
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Уилльямс, Бруну Фернандеш (Диогу Далот 90+2), Джеймс (Перейра 80), Марсьяль (Игало 90)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Виллиан 35, Рюдигер 48, Фред 60, Зума 60, Педро 64, Уилльямс 76, Ван-Биссака 79
Судья: Тэйлор Энтони.
Напомним, что в другом матче этого тура «Арсенал» разгромил «Ньюкасл».
Следующие две игры с курами и сосисками и обе дома(
Марии нужно превратится в ведьму для отвода сглаз на своем стадионе))
А по игре нечего сказать. Все та же атака и та же защита.
Канте жаль. Здоровья ему. Тейлор и Ко клоуны.
Следующие две игры с курами и сосисками и обе дома(
Марии нужно превратится в ведьму для отвода сглаз на своем стадионе))
А по игре нечего сказать. Все та же атака и та же защита.
Канте жаль. Здоровья ему. Тейлор и Ко клоуны.