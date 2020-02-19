Колосков: «Я бы, если честно, правило офсайда не менял»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что изменение правила определения положения вне игры в футболе может привести к большим проблемам и путанице.

Это может поменять тактику футбола и дать преимущество атакующим командам. Я бы, если честно, это правило не менял. Очевидно, что раньше их меняли, чтобы ускорить игру, например, запретили отдавать пас назад в руки вратарю. Но в целом, если сообщество признает [это изменение] и IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] примет решение, будем играть.

Не знаю, прогрессивно это или нет. Нужно, чтобы какой-то опыт [использования тех или иных изменений] был. Как правило, перед тем, как что-то изменить или ввести, это апробируется на клубном или юношеском уровне. В целом я не очень большой специалист в области правил, лучше разговаривать с судьями и самими футболистами.