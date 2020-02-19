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Президент «Урала»: «Для Шатова двери нашего клуба всегда открыты»

сегодня, 14:32

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил возможность перехода в его команду полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

Олег — наш воспитанник, он наш ребенок. Для него двери «Урала» всегда открыты. Но, понимаете, когда его контракт с «Зенитом» истечет, я уверен, что у него будет еще 2-3 предложения из других клубов. У него семья, трое детей, а мы, к сожалению, не можем предложить ему высокую зарплату. А так, он всегда может прийти к нам и играть в «Урале». Мы хотим, чтобы он еще поиграл на высоком уровне и чтобы у него все срослось.

29-летний футболист начинал профессиональную карьеру именно в «Урале».

Ранее появлялись слухи о возможном переходе Шатова в «Сочи».

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:16
Это радует, но пока он и нам нужен.
Atist
Atist
сегодня в 14:34
Это хорошо, берите.
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