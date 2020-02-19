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«Валенсия» пожаловалась УЕФА на качество газона на стадионе «Сан-Сиро»

сегодня, 12:53
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия23:00 Не начался

По информации испанских СМИ, «Валенсия» обратилась с жалобой в УЕФА из-за плохого качества поля на стадионе «Сан-Сиро», где домашние матчи проводит «Аталанта». Именно на этом стадионе командам предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

О протесте рассказали на предматчевой пресс-конференции тренер «Валенсии» Альберт Селадес и полузащитник Дани Парехо. Сославшись на то, что даже у команд из испанской Сегунды поля лучшего качества.

Отметим, что на «Сан-Сиро» за короткий промежуток с 9 по 17 февраля было сыграно 4 матча.

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BagioR
BagioR
сегодня в 13:27
Заранее ныть начали
Juve14
Juve14
сегодня в 13:22
Нежинки, игрете в одинаковых условиях так что хватит ныть и давайте уже гонять мяч! Понятно что у Валенсии коленки дрожат но ненадо сдаватся преждевременно
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