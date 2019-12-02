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Женской команде «Локомотива» вручили серебряные медали

сегодня, 12:39

Женской футбольной команде «Локомотива» вручены серебряные медали. Девушки «Локомотива» заняли второе место по итогам сезона, уступив первую строчку ЦСКА.

Медали игрокам «Локомотива» вручили председатель Комитета женского футбола РФС Игорь Ефремов, начальник отдела женского футбола РФС Александра Соколова, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, а также генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо, Южная трибуна, за эти эмоции! ❤️💚 Наши серебряные медалистки: #24 Виктория Носенко #21 Юлия Гриченко #1 Альбина Фомченко #2 Наталья Морозова #3 Анна Кожникова #4 Анастасия Карандашова #15 Анна Беломытцева #23 Екатерина Братко #30 Эльвира Зиястинова #9 Алёна Рузина #10 Вероника Куропаткина #11 Элина Самойлова #16 Яна Шеина #17 Яна Хотырева #29 Виктория Дергоусова #7 Лина Якупова #13 Кристина Черкасова #20 Нелли Коровкина #22 Любовь Ященко

Публикация от «Локомотив» (@lokowomen)

Фотокорреспондент «Соккер.Ру» Антон Зайцев присутствовал на финальном матче сезона между «Локо» и ЦСКА.

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ROLENTO
ROLENTO
   121 / 1031
сегодня в 13:27
    cska plus
    cska plus
       8 / 1031
    сегодня в 12:48
    Остаётся только поздравить девчат!
    unoejk
    unoejk ответил ИГРОЧИШКА
       375 / 1031
    сегодня в 12:45
    Вернуть рейтинг до перерыва, те очки, что уже были на раны, либо все с начала начинается?
    Добрый день. Каждый месяц заново.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответил alexgurzan
       753 / 1031
    сегодня в 12:40
    Уточните, пожалуйста, о чём идёт речь?
    Вернуть рейтинг до перерыва, те очки, что уже были на раны, либо все с начала начинается?
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