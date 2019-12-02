Женской команде «Локомотива» вручили серебряные медали

Женской футбольной команде «Локомотива» вручены серебряные медали. Девушки «Локомотива» заняли второе место по итогам сезона, уступив первую строчку ЦСКА.
Медали игрокам «Локомотива» вручили председатель Комитета женского футбола РФС Игорь Ефремов, начальник отдела женского футбола РФС Александра Соколова, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, а также генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.
Спасибо, Южная трибуна, за эти эмоции! ❤️💚 Наши серебряные медалистки: #24 Виктория Носенко #21 Юлия Гриченко #1 Альбина Фомченко #2 Наталья Морозова #3 Анна Кожникова #4 Анастасия Карандашова #15 Анна Беломытцева #23 Екатерина Братко #30 Эльвира Зиястинова #9 Алёна Рузина #10 Вероника Куропаткина #11 Элина Самойлова #16 Яна Шеина #17 Яна Хотырева #29 Виктория Дергоусова #7 Лина Якупова #13 Кристина Черкасова #20 Нелли Коровкина #22 Любовь Ященко
Фотокорреспондент «Соккер.Ру» Антон Зайцев присутствовал на финальном матче сезона между «Локо» и ЦСКА.