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УЕФА получил рекордное количество заявок на волонтерство на Евро-2020

сегодня, 13:46

УЕФА получил рекордное количество заявок (37 тысяч) от желающих стать волонтерами во время Евро-2020. Об этом сообщил руководитель волонтерской программы оргкомитета российской части турнира Александр Максимов.

5,8 тыс. заявок мы получили во время нашей заявочной кампании, это второй результат среди всех городов-организаторов: на первом месте Баку, на втором - Санкт-Петербург, на третьем месте Лондон. Всего УЕФА получил 37 тыс. заявок, и это рекорд среди всех чемпионатов Европы по футболу.

Ранее стало известно, что более 10 тыс. человек подали заявки на волонтерство во время Евро в России.

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