Саленко: «Гол Черышева - единственный приятный момент в игре „Валенсии“»

Бывший нападающий сборных СССР , СНГ и России прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия».

Для меня это, конечно, неприятный результат. По игре счет мог быть 4:3 или 4:4, но «Валенсия» такие моменты не использует - с пяти метров не попадали по мячу. Плюс видно, что проблема у команды при игре в защите. Эта тройка французов - здоровые игроки, но внизу проигрывают - из-за этого идут разрывы.

Перед ответной игрой для «Валенсии» все сложилось не очень хорошо, но единственное приятно - Денис Черышев вышел и забил. Думаю, во второй игре будет играть в основном составе. Выпустили его, когда все уже было ясно, но он освежил игру - сам забил, еще был момент, когда игрок по мячу промазал.