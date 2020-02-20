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Саленко: «Гол Черышева - единственный приятный момент в игре „Валенсии“»

сегодня, 12:58
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России Олег Саленко прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия»

Для меня это, конечно, неприятный результат. По игре счет мог быть 4:3 или 4:4, но «Валенсия» такие моменты не использует - с пяти метров не попадали по мячу. Плюс видно, что проблема у команды при игре в защите. Эта тройка французов - здоровые игроки, но внизу проигрывают - из-за этого идут разрывы.

Перед ответной игрой для «Валенсии» все сложилось не очень хорошо, но единственное приятно - Денис Черышев вышел и забил. Думаю, во второй игре будет играть в основном составе. Выпустили его, когда все уже было ясно, но он освежил игру - сам забил, еще был момент, когда игрок по мячу промазал.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:58
Один приятный момент на целую гору неприятных.
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