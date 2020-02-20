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Корнаухов: «„Аталанта“ - сенсация нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов»

сегодня, 12:24
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал победу «Аталанты» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Валенсией» (4:1).

«Аталанта» проиграла три стартовых матча в групповом турнире и вышла в плей-офф. Команда показывает красивый, зрелищный футбол. В прошлом году сенсацией ЛЧ был «Аякс», теперь это «Аталанта». Они много забивают и смотрятся очень зрелищно. Схема, которую предложил Гасперини, позволяет игрокам расцвести. Команда здорово выбегает в быстрые атаки. «Валенсии» надо прибавлять в реализации моментов. Если не забивать из убойных позиций, будет тяжело пройти дальше.
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beefs
beefs
сегодня в 12:28
Аталанта подтвердила свой класс...
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