Корнаухов: «„Аталанта“ - сенсация нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал победу «Аталанты» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Валенсией» (4:1).
«Аталанта» проиграла три стартовых матча в групповом турнире и вышла в плей-офф. Команда показывает красивый, зрелищный футбол. В прошлом году сенсацией ЛЧ был «Аякс», теперь это «Аталанта». Они много забивают и смотрятся очень зрелищно. Схема, которую предложил Гасперини, позволяет игрокам расцвести. Команда здорово выбегает в быстрые атаки. «Валенсии» надо прибавлять в реализации моментов. Если не забивать из убойных позиций, будет тяжело пройти дальше.