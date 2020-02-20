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Казарцев: «Без Фернандо не могу найти общий язык со „Спартаком“»

сегодня, 11:33

Российский арбитр Василий Казарцев рассказал о бразильском полузащитнике Фернандо, который выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год.

Помню, когда в «Спартаке» играл Фернандо, он пошёл с кем-то в стычку. Я решил, что сейчас начнётся куча-мала, и сделал то, что нам запрещают — выставил руки перед собой и телом вытащил его за пределы поля. Сказал ему: «Друг, успокойся». Он понял, что уже не в толпе, выдохнул и говорит: «Руки убери, не надо меня трогать!». Когда конфликт был погашен, сказал ему: «Слушай, я ничего против тебя не имею, извини. Трогать больше не буду».

В следующий раз встречаемся в Самаре, назначаю штрафной. Он становится в стенку и говорит: «Почему ты всё время такой злой и серьёзный? Улыбнись!» Мы с ним друг другу улыбнулись и всё, с тех пор контакт нашёлся. Жаль, что уехал, теперь через него в «Спартаке» с командой контакт найти не получится. Футболистам с судьями тоже надо вести себя более доброжелательно. Мы тоже люди. Хотя, покинув поле, большинство из них ведут себя абсолютно нормально. Яркий пример — Тимофей Калачёв. На поле очень сложная личность, как ёж. После матча ниже травы, тише воды — золотой человек. И таких много.

Ранее Казарцев прокомментировал самую скандальную игру со своим участием.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:14
Фернандо: "Почему ты всё время такой злой и серьёзный? Пошли с нами в парилку после матча, ещё бpoмoнтанчика накатим!"
Мы с ним друг другу улыбнулись и всё, с тех пор контакт нашёлся.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:13
Судья прежде всего должен быть личностью, непререкаемым авторитетом на поле.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:38
Все нормальные люди поскорее стараются Спартак покинуть...Вот и Фернандо за это 3 года боролся...)))
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