Сенна: «Черышев - непредсказуемый футболист»

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сегодня, 14:29

Бывший футболист сборной Испании считает, что российский полузащитник «Валенсии» является непредсказуемым футболистом, так как всегда показывает что-то новое на поле.

Напомним, что Черышев выступал в «Вилльяреале» с 2016 по 2019 год. С 2016 года Сенна работает в департаменте институциональных отношений «Вильярреала».