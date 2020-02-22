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Сенна: «Черышев - непредсказуемый футболист»

сегодня, 14:29

Бывший футболист сборной Испании Маркос Сенна считает, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев является непредсказуемым футболистом, так как всегда показывает что-то новое на поле.

Напомним, что Черышев выступал в «Вилльяреале» с 2016 по 2019 год. С 2016 года Сенна работает в департаменте институциональных отношений «Вильярреала».

Отлично помню Дениса, он значимый футболист, отличный профессионал и прекрасный человек. Конечно, если травмы не помешают, то он может выжать из себя больше и достичь больших результатов. Он всегда показывает что-то новое, его отличие от других футболистов в том, что он непредсказуем.

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