Сенна: «Черышев - непредсказуемый футболист»

Бывший футболист сборной Испании Маркос Сенна считает, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев является непредсказуемым футболистом, так как всегда показывает что-то новое на поле.
Напомним, что Черышев выступал в «Вилльяреале» с 2016 по 2019 год. С 2016 года Сенна работает в департаменте институциональных отношений «Вильярреала».
Отлично помню Дениса, он значимый футболист, отличный профессионал и прекрасный человек. Конечно, если травмы не помешают, то он может выжать из себя больше и достичь больших результатов. Он всегда показывает что-то новое, его отличие от других футболистов в том, что он непредсказуем.