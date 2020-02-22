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Сенна: «Сборная России после ЧМ-2018 стала выглядеть более значимой»

сегодня, 15:02

Бывший испанский футболист Маркос Сенна считает, что сборная России по футболу приобрела более значимое место на мировой арене спустя полтора года после чемпионата мира 2018 года

Россия очень хорошо организовала тот турнир, если мы смотрим на ретроспективу, то ваша страна отлично организовала Олимпиаду в Сочи в 2014 году, и были победы российских спортсменов. Если говорить про футбол, то на мировой арене сборная выглядит значимой за время после чемпионата мира, она известна, в позапрошлом году сборная России показала свою силу.

Ранее Сенна высказал мнение о российском полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:49
Хорошо, но не более.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:36
Без комментариев
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:33
При неимоверном везении (в том числе и жеребьёвке ЧМ 2018) и поддержке в унисон всей страной сборная России добралась до 1/4 финала ЧМ 2018. Но это всего лишь иллюзии, так как при усатом физруке сборная ни чуть не стала сильнее, она по прежнему является желанной отбивной грушей для всех сильных и просто хороших средних команд мира, которые с удовольствием готовы унизить сборную России. За все 4 года просиживания в сборной, Черчесов не выиграл ни одного матча в основное время у более или менее приличной сборной!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:23
Сенна - это тот негр бразилец, который выиграл Евро 2008 с Испанией, кажется.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:13
Значимой но не сильной.
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