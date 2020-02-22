Сенна: «Сборная России после ЧМ-2018 стала выглядеть более значимой»

Бывший испанский футболист считает, что сборная России по футболу приобрела более значимое место на мировой арене спустя полтора года после чемпионата мира 2018 года.

Россия очень хорошо организовала тот турнир, если мы смотрим на ретроспективу, то ваша страна отлично организовала Олимпиаду в Сочи в 2014 году, и были победы российских спортсменов. Если говорить про футбол, то на мировой арене сборная выглядит значимой за время после чемпионата мира, она известна, в позапрошлом году сборная России показала свою силу.