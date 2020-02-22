Анчелотти: «Эриксен очень похож на Пирло»

Наставник «Эвертона» в разговоре с Radio Deejay заявил, что новичок «Интера» напоминает ему бывшего хавбека «Милана» и «Ювентуса» .

Эриксен – совершенный полузащитник. Он способен играть и на фланге, и в центре. Я считаю, что он очень похож на Пирло, так что он также может играть в опорной зоне. Он видит линии для пасов, кроме того, он способен бить издали.