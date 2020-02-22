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Анчелотти: «Эриксен очень похож на Пирло»

сегодня, 15:45

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти в разговоре с Radio Deejay заявил, что новичок «Интера» Кристиан Эриксен напоминает ему бывшего хавбека «Милана» и «Ювентуса» Андреа Пирло.

Эриксен – совершенный полузащитник. Он способен играть и на фланге, и в центре. Я считаю, что он очень похож на Пирло, так что он также может играть в опорной зоне. Он видит линии для пасов, кроме того, он способен бить издали.  

Отметим, что ранее Анчелотти высказался о своем подопечном – вратаре «Эвертона» Джордане Пикфорде.

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Жека10
Жека10
сегодня в 16:07
под руководством Анчелотти его Милан гораздо чаще нагибал Кабинетус.Поэтому Карло нужно доверять
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