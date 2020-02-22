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Янкаускас - о Семаке: «Боец на поле и порядочный человек в жизни»

сегодня, 15:28

Бывший футболист ЦСКА Эдгарас Янкаускас поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке. Напомним, что Семак выступал за ЦСКА в качестве футболиста вместе с Янкаускасом.

Это пример — как вести себя, когда дела идут не так, как хочешь. Ошибки и невезение не ломали его ни в играх, ни на тренировках. Не суперталант, но отлично исполнял свои функции — куда бы его ни ставили. Боец на поле и порядочный человек в жизни.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. 

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:07
Богданыч на своём месте - пока Лёху эМ устраивает...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:05
Когда над "порядочным человеком" стоят люди с заниженной порядочностью,его порядочность становится менее заметной....
Респект Семаку...бойцу и человеку с большим сердцем !!!!!!!!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 15:44
Время выхода хейтеров, ждёмс шутки про Газпром
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