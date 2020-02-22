Янкаускас - о Семаке: «Боец на поле и порядочный человек в жизни»

Бывший футболист ЦСКА Эдгарас Янкаускас поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке. Напомним, что Семак выступал за ЦСКА в качестве футболиста вместе с Янкаускасом.
Это пример — как вести себя, когда дела идут не так, как хочешь. Ошибки и невезение не ломали его ни в играх, ни на тренировках. Не суперталант, но отлично исполнял свои функции — куда бы его ни ставили. Боец на поле и порядочный человек в жизни.
Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
Респект Семаку...бойцу и человеку с большим сердцем !!!!!!!!!
Респект Семаку...бойцу и человеку с большим сердцем !!!!!!!!!