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Сенна: «Российские клубы не дотягивают до высшего уровня»

сегодня, 15:34

Бывший футболист сборной Испании Маркос Сенна считает, что российские, нидерландские и итальянские футбольные клубы пока не достигли высшей планки на мировой арене, которая в последнее время повысилась. 

Напомним, что по итогам групповых этапов еврокубков ни один клуб из России не пробился в плей-офф.

Дело в том, что на мировой арене планка повысилась. И уже даже такие фавориты, как Италия и Нидерланды, остались немного позади, ниже этой планки. Обидно, что Россия тоже там, но таковы стандарты.

Ранее Сенна высказал мнение о российском полузащитнике «Валенсии» Денисе Черышеве.

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МапС
МапС
сегодня в 15:48
Не дотягивают - это мягко сказано, первенство нашей водокачки в глубокой заднице.
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