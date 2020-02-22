ГлавнаяНовости

«Бернли» разгромил «Борнмут» и вышел на восьмое место в АПЛ

сегодня, 19:58
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли3 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги «Бернли» дома разгромил «Борнмут».

В турнирной таблице «Бернли» поднимается на восьмую строчку (37 очков), «Борнмут» на 16-м месте (28 очков).

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» - «Борнмут» 3:0 (0:0)
Голы: Выдра 53, Родригес 60 (пенальти), Макнил 88

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк (Браунхилл 90+5), Макнил (Брэди 90+4), Родригес, Выдра (Леннон 83)
Главный тренер: Дайч Шон.

«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси, Фрэнсис, Кук, Смит, Биллинг, Сурман, Гослинг (Фрэйзер 70), Уилсон (Соланке 75), Уилсон, Кинг (Станислас 70)
Главный тренер: Хоу Эдди.

Предупреждения: Фрэнсис 43, Бардсли 65, Леннон 84, Хендрик 89, Смит 90+1

Судья: Дин Майк.

В прошлом туре «Бернли» обыграл «Саутгемптон».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Крылья Советов» обыграли «Торпедо»
Сегодня, 20:26 Комментарии1
«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер
Сегодня, 19:58 ВидеоКомментарии45
ЦСКА разгромил «Уфу» в товарищеском матче. Сигурдссон оформил хет-трик
Сегодня, 19:49 ВидеоКомментарии27
Гладбахская «Боруссия» не удержала победу над «Хоффенхаймом»
Сегодня, 19:31 Комментарии0
«Боруссия» обыграла «Вердер», Холанд снова забил гол
Сегодня, 19:25 ВидеоКомментарии7
Сборная России разгромила команду Испании и вышла в финал Кубка Легенд
Сегодня, 19:21 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100