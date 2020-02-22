«Бернли» разгромил «Борнмут» и вышел на восьмое место в АПЛ

В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги «Бернли» дома разгромил «Борнмут».
В турнирной таблице «Бернли» поднимается на восьмую строчку (37 очков), «Борнмут» на 16-м месте (28 очков).
Бернли, стадион Тюрф Мур
«Бернли» - «Борнмут» 3:0 (0:0)
Голы: Выдра 53, Родригес 60 (пенальти), Макнил 88
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк (Браунхилл 90+5), Макнил (Брэди 90+4), Родригес, Выдра (Леннон 83)
Главный тренер: Дайч Шон.
«Борнмут»: Рамсдейл, Стэйси, Фрэнсис, Кук, Смит, Биллинг, Сурман, Гослинг (Фрэйзер 70), Уилсон (Соланке 75), Уилсон, Кинг (Станислас 70)
Главный тренер: Хоу Эдди.
Предупреждения: Фрэнсис 43, Бардсли 65, Леннон 84, Хендрик 89, Смит 90+1
Судья: Дин Майк.
В прошлом туре «Бернли» обыграл «Саутгемптон».