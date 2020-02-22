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ЦСКА разгромил «Уфу» в товарищеском матче. Сигурдссон оформил хет-трик

сегодня, 19:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Сегодня, 22 февраля, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Уфой». Победу одержали «армейцы» благодаря хет-трику полузащитника Арнора Сигурдссона.

ЦСКА - «Уфа» 3:0 (0:0)
Голы: Сигурдссон 47, Сигурдссон 83, Сигурдссон 85

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Обляков, Васин, Дзагоев, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Уфа»: Шафинский, Терентьев, Аликин, Пуцко, Никитин, Табидзе, Урунов, Голубев, Гиоргобиани, Сысуев, Вомбергар.

Накануне ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в контрольном поединке.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 20:37
Для себя сделал вывод, что Дзагоев пока не тянет играть в основе. С выходом Бистровича появилось больше конкретики. Обляков оставил двоякое впечатление. С одной стороны техничный и с мячом умеет обращаться, но вот игровой дисциплины ему не хватает. Может бросить свой фланг и побежать в атаку голы забивать, а потом не успевает возвращаться. Надо с ним Гончаренко провести беседу. Матч был очень полезный, потому что Уфа очень достойно оборонялась, они вообще в чемпионате одни из лидеров по наименьшему количеству пропущенных голов. Вскрывать такую оборону всегда непросто. А в РПЛ таких команд достаточно много, которые против лидеров закрываются и пытаются играть на контратаках, часто успешно.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Ravshan878
сегодня в 20:32
Матч будет за шесть очков,но прежде надо достойно сыграть 29 февраля в Грозном.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил mihaluch
сегодня в 20:29
Они,что без замен играли? Что-то не похоже для товарняка.
Замены были во втором тайме, причем необычно много для ЦСКА
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:29
Они,что без замен играли? Что-то не похоже для товарняка.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 20:26
Рад за Шкурина, отметился голевой. Шикарно открылся и выдал пас пяткой на Сигу.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Leha-ha50
сегодня в 20:24
Вот и Арнор "разродился" !!! А Федя что то никак?!? Надо делать "кесарево сечение"!!!
Такое чувство, что в паре Сигурдссон - Чалов основного форварда играет Сигурдссон. Сига прибавил в спортивной злости и наглости - это то, чего не хватает Чалову. Если так пойдёт дальше, то скорее Сигурдссон уедет играть в АПЛ, чем Чалов.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:24
Сегодня купил юбилейные билеты на матч 9 марта РОСТОВ -ЦСКА.За две недели до матча продано более половины билетов Будет аншлаг и жарко!
Пздр. Главное, не забыть про веник лол
Великолепный
Великолепный ответил Serg_Diamond
сегодня в 20:24
Мне то же так показалось сразу
и без повтора.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:24
Арнор, ты просто молоток! Я считаю, что этого парня не зря в свое время подписал ЦСКА. С заслуженной и разгромной победой, красно-синие! Молодцы)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 20:23
Очень качественнй матч, хрошо двигались, владели инициативой и заслуженно победили!Арнор красава!
Ravshan878
Ravshan878 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:21
Так здорово. Ростов Папа. Будем болеть за Ростов и ШОМу. С нетерпением ждём матча.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Великолепный
сегодня в 20:21
С победой ЦСКА✌️ Сигурдссон забил 5 голов два гола отменил судья. Но и хет-трик это здорово👏👏👏👏
Причем в первом случае офсайда точно не было. Специально смотрел на повторе
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:19
Пока все хорошо.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 20:15
С победой ЦСКА✌️
Сигурдссон забил 5 голов
два гола отменил судья.
Но и хет-трик это здорово👏👏👏👏
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил Balanenok
сегодня в 20:12
Обляков несколько дней не тренировался из за простуды. Поэтому отыграл не весь матч.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 20:10
Качественный товарищеский матч провели подопечные Ганчаренко.
mondial18
mondial18
сегодня в 20:06
Заиграли только во втором тайме.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:01
Сегодня купил юбилейные билеты на матч 9 марта РОСТОВ -ЦСКА.За две недели до матча продано более половины билетов Будет аншлаг и жарко!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:01
Вот и Арнор "разродился" !!! А Федя что то никак?!? Надо делать "кесарево сечение"!!!
serh62
serh62 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 20:00
Хорошее завершение сборов. Понравилась игра Васина, Сигурдсон отменно провёл матч, Помазун не подкачал. Марио как всегда держит планку архи высоко. Осталось продолжать в том же духе в играх весной. Удачи парням.
но все равно тяжело проходят плотную оборону
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 20:00
Ура , делать хет трик должен был Обляков !
Balanenok
Balanenok
сегодня в 19:59
Обляков договорился.
wingback
wingback
сегодня в 19:58
Какую Уфу? Питерскую?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:57
Хорошее завершение сборов.
Понравилась игра Васина, Сигурдсон отменно провёл матч, Помазун не подкачал. Марио как всегда держит планку архи высоко.
Осталось продолжать в том же духе в играх весной. Удачи парням.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:55
Молодцы, хорошо потренировались на Уфе!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:53
ЦСКА снова не пропустили. Сколько уже матчей без пропущенных голов? Я уже сбился со счёта. При том что играли 3 разных кипера
Матч Ростов-ЦСКА будет уже через 2 недели. Представляю какая заруба будет
serh62
serh62
сегодня в 19:51
хорошая тренировка для обоих команд. главное все без травм
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