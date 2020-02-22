ЦСКА разгромил «Уфу» в товарищеском матче. Сигурдссон оформил хет-трик

Сегодня, 22 февраля, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Уфой». Победу одержали «армейцы» благодаря хет-трику полузащитника Арнора Сигурдссона.
ЦСКА - «Уфа» 3:0 (0:0)
Голы: Сигурдссон 47, Сигурдссон 83, Сигурдссон 85
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Обляков, Васин, Дзагоев, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
«Уфа»: Шафинский, Терентьев, Аликин, Пуцко, Никитин, Табидзе, Урунов, Голубев, Гиоргобиани, Сысуев, Вомбергар.
Накануне ЦСКА разгромил «Рапперсвиль» в контрольном поединке.
и без повтора.
и без повтора.
Сигурдссон забил 5 голов
два гола отменил судья.
Но и хет-трик это здорово👏👏👏👏
Сигурдссон забил 5 голов
два гола отменил судья.
Но и хет-трик это здорово👏👏👏👏
Понравилась игра Васина, Сигурдсон отменно провёл матч, Помазун не подкачал. Марио как всегда держит планку архи высоко.
Осталось продолжать в том же духе в играх весной. Удачи парням.
Понравилась игра Васина, Сигурдсон отменно провёл матч, Помазун не подкачал. Марио как всегда держит планку архи высоко.
Осталось продолжать в том же духе в играх весной. Удачи парням.
Матч Ростов-ЦСКА будет уже через 2 недели. Представляю какая заруба будет
Матч Ростов-ЦСКА будет уже через 2 недели. Представляю какая заруба будет