«Боруссия» обыграла «Вердер», Холанд снова забил гол

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вердером» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (45) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Вердер» (17) - 17-й.
Бремен, стадион Везерстадион
«Вердер» - «Боруссия» 0:2 (0:0)
Голы: Загаду 52, Холанд 66
«Вердер»: Павленка, Велькович (Саржент 83), Топрак, Мойсандер, Гебре Селасси, Биттенкурт (Эггестейн 67), Классен, Аугустинссон, Осако (Фольтемаде 90), Зелке, Рашица
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Витсель, Джан, Геррейру, Азар (Брандт 90), Холанд, Санчо (Рейна 77)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Судья: Фритц Марко.
В параллельной встрече менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом».
В общем, результат нормальный, ждём теперь Фрайбург.
В общем, результат нормальный, ждём теперь Фрайбург.