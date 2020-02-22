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«Боруссия» обыграла «Вердер», Холанд снова забил гол

сегодня, 19:25
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)0 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вердером» в матче 23-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» (45) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Вердер» (17) - 17-й.

Бремен, стадион Везерстадион

«Вердер» - «Боруссия» 0:2 (0:0)
Голы: Загаду 52, Холанд 66

«Вердер»: Павленка, Велькович (Саржент 83), Топрак, Мойсандер, Гебре Селасси, Биттенкурт (Эггестейн 67), Классен, Аугустинссон, Осако (Фольтемаде 90), Зелке, Рашица
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Витсель, Джан, Геррейру, Азар (Брандт 90), Холанд, Санчо (Рейна 77)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Судья: Фритц Марко.

В параллельной встрече менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом».

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 20:00
Все, сдулся ваш Холанд - переоцененное полено. Ну, и где хеттрики? Развели на бабло шмелей просто.
112910415
112910415
сегодня в 19:41
ужасно скучный парень, всё время ведёт себя одинаково - забивает, забивает, забивает ... )
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 19:37
Я зашел сюда посмотреть забил ли Холанд,а забил молодец. Не зря отклонил предложение юве и мю.
Groove000
Groove000
сегодня в 19:37
Пф, всего лишь гол... Он уже не тот))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:34
Нап просто супер.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 19:31
Боруссию с победой!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 19:31
Второй тайм понравился намного больше первого. Не сказать, что прям искромётно играли, так, на классе, скорее. Но пару хороших атак провели и стандартом воспользовались (очередное подтверждение, что лучше прямые подачи Геррейру использовать, чем эти дурацкие розыгрыши Санчо, после которых мы теряем мяч и получаем контратаки на свои ворота). Вердер сыграл намного хуже, чем в кубке.

В общем, результат нормальный, ждём теперь Фрайбург.
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