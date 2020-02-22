Гладбахская «Боруссия» не удержала победу над «Хоффенхаймом»

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сегодня, 19:31

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» не удержала победу над «Хоффенхаймом». На 11-й минуте защитник хозяев Маттиас Гинтер открыл счет, а уже в компенсированное время нападающий «Хоффенхайма» Лукас Рибейро сравнял счет.

В турнирной таблице гладбахцы на 4-й строчке (43 очка), сине-белые на 7-м месте (34 очка).

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия» М - «Хоффенхайм» 1:1 (1:0)

Голы: Гинтер 11 - Рибейро 90+3

«Боруссия»: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Хофманн (Херрманн 67), Денис Закариа, Нойхаус, Плеа, Штиндль (Эмболо 87), Тюрам

Главный тренер: Розе Марко.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер, Гриллитш (Рибейро дос Сантос 87), Самассеку, Сков, Ларсен (Байер 67), Даббур (Бебу 26), Баумгартнер

Главный тренер: Шройдер Альфред.

Предупреждения: Сков 7, Денис Закариа 21, Штиндль 39, Вендт 56, Баумгартнер 71, Байер 90

Судья: Брих Феликc.

В прошлом туре «Боруссия» обыграла «Фортуну», «Хоффенхайм» уступил «Вольфсбургу».