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Сборная России обыграла команду Португалии в Кубке Легенд

сегодня, 17:28

Сегодня, 22 февраля, во втором туре Кубка Легенд, проходящем в Москве, сборная России одержала победу над командой Португалии.

В составе российской команды хет-триком отметился Константин Зырянов, все три гола которого были забиты после результативных передач от Александра Самедова.

Россия вышла на второе место в группе А (4 очка). Ранее сборная России сыграла вничью с Турцией (5:5). Лидеры группы - испанцы (6 очков), португальцы (3) на третьем месте, турецкая команда на последнем месте (1).

Кубок Легенд. Группа А.

Россия - Португалия 6:4 (6:4)
Голы: Зырянов, 12, 32, 36. Самедов, 14. Булатов, 27. Тихонов, 39. — Симау, 13, 28. Ассиш, 24. Рикарду Роша, 40.

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Кубок Легенд 2020  Протоколы  Россия  Португалия
Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:52
Вво втопом тайме на поле не выходили...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 18:28
На матче присутствовали скауты "Зенита"!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:25
Наши старперы самые сильные.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:16
Ну это, конечно, грандиозное событие! Зачем вообще транслировать в прямом эфире этот бесполезный тусняк старых пертунов?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 17:57
Только среди старичков мы сила!))))
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 17:32
Раньше нужно было Португалию обыгрывать.
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