Сборная России обыграла команду Португалии в Кубке Легенд

1582381725

сегодня, 17:28

Сегодня, 22 февраля, во втором туре Кубка Легенд, проходящем в Москве, сборная России одержала победу над командой Португалии.

В составе российской команды хет-триком отметился Константин Зырянов, все три гола которого были забиты после результативных передач от Александра Самедова.

Россия вышла на второе место в группе А (4 очка). Ранее сборная России сыграла вничью с Турцией (5:5). Лидеры группы - испанцы (6 очков), португальцы (3) на третьем месте, турецкая команда на последнем месте (1).

Кубок Легенд. Группа А.

Россия - Португалия 6:4 (6:4)

Голы: Зырянов, 12, 32, 36. Самедов, 14. Булатов, 27. Тихонов, 39. — Симау, 13, 28. Ассиш, 24. Рикарду Роша, 40.