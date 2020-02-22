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«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер

сегодня, 19:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарМатч завершен

«Барселона» одержала крупную победу над «Эйбаром» в матче 25-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» (55) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Эйбар» (24) - 16-й.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Эйбар» 5:0 (3:0)
Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 88, Артур Рамос 89

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике (Умтити 68), Ленгле, Фирпо, Ракитич, Бускетс (де Йонг 59), Артур Рамос, Лионель Месси, Гризманн (Брейтуэйт 72), Видаль
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Эйбар»: Дмитрович, Техеро, Бургос, Арбилья, Анхель, Диоп, Эспозито (Кристофоро 83), Орельяна, Эскаланте, Инуи (де Бласис 66), Энрих (Кике 66)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

Предупреждения: Эскаланте 64, Диоп 85

Судья: Сото Сесар.

Ранее «Сельта» одержала победу над «Леганесом».

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 20:43
Эх, если бы ещё Реал сегодня очки потерял)
Вообще бы идеально было.
Багор
Багор
сегодня в 20:42
Барселону с победой!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 20:42
Побольше бы таких команд,было бы здорово для Аргентинского Лори!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 20:41
Как болельщик Реала я очень рад именно такому исходу матча. Все фаны Барселоны видят неудержимого Месси, а я увидел, что Барселона осталась такой же мессизависимой, и стоит закрыть их идола и команда тут же рассыпется. А еще я вижу, что новый тренер абсолютно ничего не решает в команде и не перестраивает игру, а сам подстраивается под старую, заезженную схему. Я конечно могу и ошибаться, но что-то мне подсказывает, что ближайшие игры в ЛЧ очень скоро подтвердят мои слова.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 20:36
Ппресс-служба сине-гранатовых: «Барселона» обошла «Реал» по количеству забитых голов в истории Ла Лиги. У каталонцев теперь 6151 гол, а у мадридцев – 6150. Вот так.В начале века отрыв был огромным.
ошалевший
ошалевший ответил Тео Джонс
сегодня в 20:35
Каждый гол Месси ранит хейтерков до потери сознания и припадков ахах)
это уже не в тренде,сейчас все следят забьёт ли холланд
Roman73
Roman73
сегодня в 20:35
Месси.
Пять матчей подряд Лео стремился забить гол непременно проходом по центру, обыграв нескольких соперников подряд, и это в ущерб другим более продуктивным решениям. Наконец это ему удалось. Ему нужен был слабый соперник и несильное сопротивление. Матч вернёт Месси привычное состояние уверенности в себе.
Вместе с тем прицел штрафных ударов окончательно разладился и это плохая новость.
Гризман похож на богатого квартиранта, он хорош,интересен, может всё себе позволить, но он здесь не свой, у него нет своего настоящего места , он играет как понарошку. И ещё Гризман похож на мулетту он везде впереди мельтешит перед соперником, неопасен , но сильно его отвлекает. И в этом польза.
К Бускетсу возвращается вдохновение.
Видаль в полном порядке, он прибавил в созидании, это уже футболист нового качества.
Похоже Умтити сбросил вес , бегает пошустрее.
Ракитич и Артур стабильны.
Де -Йонку можно давать любое задание--выполнит, без капризов.
Семеду и Фирпо не блещут. Семеду показательно проиграл единоборство , его
замордуют в Неаполе.
Брейтвейт хорош, сильнее Семеду , Фирпо и Фатти .
Всё таки у европейцы в большинстве случаев более собраны и целеустремлённы , чем афро-африканцы.
Вы обратили внимание, замены не были вызваны коллизиями матча, а были сделаны для наигрывания новых связей под Лигу Чемпионов.
Кике работает.
Будем смотреть результат.
ошалевший
ошалевший
сегодня в 20:34
гроза эйбара прям,посмотрим чего будет в италии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 20:34
У хейтеров подгорело)
Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:34
Моя интуиция говорит, Месси в матче реалом будет забывать пару голов минимум и станет героем матча.
Месси снова на ходу.
abramjan
abramjan ответил Footbolista
сегодня в 20:34
Гаттузы снимут с каталонии рейтузы...
а там под низом памперсы)))
Footbolista
Footbolista ответил волгодон 2
сегодня в 20:33
Гаттузы снимут с каталонии рейтузы...
волгодон 2
волгодон 2 ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 20:33
Да ладно вам,Барса самый слабый клуб Испании разгромил, а Наполи вынес Брешию, Физрук Гатуззо пришел в себя шансы 50/50
не спорю совершенно
всего можно ожидать
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:32
Месси монстр.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 20:31
накидал с запасом, чтобы очередные 0+0 против наполи на выезде сгладить
BarSlona
BarSlona
сегодня в 20:30
Несколько фактов о фанатах ныряльщика.
1. Ныряльщик вштрафнойпадальщик не играет с Спалами и Сасуоломи, а только всегда с Бразилией, ливером ,Баварией ,Мс,Мю,Барсами и прочими , поэтому все его голы с наныренных пенальти очень ценят его фанаты.
2. Когда все таки случается играть с всякими там Дженоа и забивает им от дубля до покера , то фаны тут же начинают его чморить , типа фууууу лузер , король сасуолов, набивает стату на слабых клубах.
3. Все фаны ныряльщика ..сами знаете кто
abramjan
abramjan
сегодня в 20:27
месяц назад писали на сколько меся отстает в гонке лучших бомбардиров и я сказал...подождите..скоро вы увидите чудеса)))...так и выходит....так было в тот год когда Салаха меся обошел забивая по 4 и 5 мячей за раз..
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:26
Все было решено еще в первом тайме! На Месси управы футболисты Эйбара так и не смогли найти. Похоже, что он снова станет лучшим бомбардиром Ла Лиги) Безусловно в матче против мадридского Реала такого не будет.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:25
Гном нашел себе подходящего сопернека. Понемает что в Наполе и на Бернабеу ловить не чего вот и расстрелял весь голевой запас на аутсайдера лиги.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 20:25
Каждый гол Месси ранит хейтерков до потери сознания и припадков ахах)
feris1
feris1
сегодня в 20:22
Гроза Леганесов и Эйбаров в своём репертуаре.
abramjan
abramjan
сегодня в 20:22
вообще я рад что меся забил у многих на этом сайте хотя бы цикл восстановится на радостях))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил волгодон 2
сегодня в 20:21
Да ладно вам,Барса самый слабый клуб Испании разгромил, а Наполи вынес Брешию, Физрук Гатуззо пришел в себя шансы 50/50
abramjan
abramjan
сегодня в 20:21
    beefs
    beefs
    сегодня в 20:18
    Интересно, Месси оживает...
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 20:17
    Король Эйбара проснулся, первая команда, в ворота, которой он делает два покера!
    abramjan
    abramjan
    сегодня в 20:15
    покоритель эйбаров в действии...ахахааааа)))
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил 25процентный клоун
    сегодня в 20:13
    Чем ответит Рончик на покер Месси?против 20-й команды Сериала?занесут ли чемоданчик в судейскую?на четыре левых пенок
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил 25процентный клоун
    сегодня в 20:12
    Наполи разорвет такую барсу
    Наполи танки грохотали,
    Гаттузы шли в последний бой..)
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 20:12
    Главное теперь в Неаполе не облажаться)
    Те тоже очень даже неплохой ход набрали
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