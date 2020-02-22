«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер

«Барселона» одержала крупную победу над «Эйбаром» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» (55) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Эйбар» (24) - 16-й.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Эйбар» 5:0 (3:0)
Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 88, Артур Рамос 89
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике (Умтити 68), Ленгле, Фирпо, Ракитич, Бускетс (де Йонг 59), Артур Рамос, Лионель Месси, Гризманн (Брейтуэйт 72), Видаль
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Эйбар»: Дмитрович, Техеро, Бургос, Арбилья, Анхель, Диоп, Эспозито (Кристофоро 83), Орельяна, Эскаланте, Инуи (де Бласис 66), Энрих (Кике 66)
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
Предупреждения: Эскаланте 64, Диоп 85
Судья: Сото Сесар.
Ранее «Сельта» одержала победу над «Леганесом».
Это первая уверенная победа в чемпионате при Кике, счет конечно очень порадовал сегодня. Но также стоит учитывать, что соперник один из аутсайдеров примеры. Но и с Эйбаром во втором тайме были проблемы, наверное сказалось то, что по сути ещё в первом обеспечили результат.
Ну и Месси наконец-то начал снова забивать, прицел подправил) надеюсь голы для Наполи и Реала тоже сохранил..
Это первая уверенная победа в чемпионате при Кике, счет конечно очень порадовал сегодня. Но также стоит учитывать, что соперник один из аутсайдеров примеры. Но и с Эйбаром во втором тайме были проблемы, наверное сказалось то, что по сути ещё в первом обеспечили результат.
Ну и Месси наконец-то начал снова забивать, прицел подправил) надеюсь голы для Наполи и Реала тоже сохранил..