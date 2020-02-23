Сарри: «Наша цель – Скудетто, а мечта – Лига чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» после победы над СПАЛом (2:1) в матче 25-го тура Серии А оценил значимость Лиги чемпионов для туринского клуба.

Нашей целью должно быть Скудетто, а мечтой – Лига чемпионов. И иногда в жизни лучше преследовать мечты и не достигать целей.

Проблема этого турнира в том, что в стадии плей-офф очень мало игр, и каждая из них может быть решающей. Какая бы команда ни выиграла турнир, она будет не только лучшей, но и самой везучей.

В прошлом сезоне Лиги Европы «Челси» выступал с 13 победами и двумя ничьими, но на одном из этапов нам угрожал вылет, и удалось пройти дальше только по пенальти. Мы рисковали не выиграть турнир, несмотря на то, что были непобедимы и выиграли 13 матчей.