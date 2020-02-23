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Сарри: «Наша цель – Скудетто, а мечта – Лига чемпионов»

сегодня, 05:33
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус26.02.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после победы над СПАЛом (2:1) в матче 25-го тура Серии А оценил значимость Лиги чемпионов для туринского клуба.

Нашей целью должно быть Скудетто, а мечтой – Лига чемпионов. И иногда в жизни лучше преследовать мечты и не достигать целей.

Проблема этого турнира в том, что в стадии плей-офф очень мало игр, и каждая из них может быть решающей. Какая бы команда ни выиграла турнир, она будет не только лучшей, но и самой везучей.

В прошлом сезоне Лиги Европы «Челси» выступал с 13 победами и двумя ничьими, но на одном из этапов нам угрожал вылет, и удалось пройти дальше только по пенальти. Мы рисковали не выиграть турнир, несмотря на то, что были непобедимы и выиграли 13 матчей.

Напомним, соперником «Ювентуса» по 1/8 финала Лиги чемпионов будет «Лион».

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 06:54
Хватит вам скудетто можно и другим. А за лигу чемпионов пожалуйста боритесь. Зрителю всегда будет интересен этот турнир и противостояния сильнейших и жаждущих победы.
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