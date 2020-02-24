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Джака прокомментировал инцидент с капитанской повязкой

сегодня, 16:51

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака поделился мнением о ситуации с капитанской повязкой во встрече 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас»:

Переживал из-за того, что тот матч мог стать для меня последним в футболке «Арсенала». Это было нелегко для меня и всей моей семьи. Надеюсь, что люди понимают это. Думаю, что я показал свой характер. Я не из тех, кто убегает. Всегда говорил клубу, что буду отдавать все силы на поле. Я очень усердно тренируюсь. Все поменялось. Теперь я невероятно счастлив.

Знаю, что могу дать команде с капитанской повязкой или без нее. Я не хотел тогда ее забирать, но Сократис Папастатопулос и Давид Луис сказали мне, что я должен сделать это. Если мне «Арсенал» еще раз предложит капитанскую повязку, то я дважды подумаю об этом.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:07
И стоило из-за куска тряпки расстраиваться.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:58
Обидели парня.
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