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Ван Перси: «МЮ должен купить Кавани. Эдинсон - голевая машина»

сегодня, 15:21

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси рассказал, кого должны приобрести «красные дьяволы»:

МЮ должен купить Эдинсона Кавани. Он является проверенным бомбардиром и голевой машиной. Эдинсон доказал это и в «Наполи», и в ПСЖ, и в сборной Уругвая.

Если он будет играть в стартовом составе, то вы сразу получите 25 дополнительных голов за сезон. Он живет забитыми мячами, поэтому является правильным нападающим. Из-за этого и выбрал бы его.

Ранее стало известно, что нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани готов рассмотреть предложения МЮ и «Челси». 

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Все комментарии
Inside91
Inside91 ответил Baggio R.
сегодня в 16:14
И надолго 33-летнего Кавани хватит в новой для него лиге?
На год-два хватит , Сульшеру должно хватить этого времени , чтоб выстроить основу и вносить точечные поправки , а не глобальные
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 15:30
И надолго 33-летнего Кавани хватит в новой для него лиге?
Mekrash
Mekrash
сегодня в 15:27
Дело говорит.
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