Ван Перси: «МЮ должен купить Кавани. Эдинсон - голевая машина»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал, кого должны приобрести «красные дьяволы»:

МЮ должен купить Эдинсона Кавани. Он является проверенным бомбардиром и голевой машиной. Эдинсон доказал это и в «Наполи», и в ПСЖ , и в сборной Уругвая.

Если он будет играть в стартовом составе, то вы сразу получите 25 дополнительных голов за сезон. Он живет забитыми мячами, поэтому является правильным нападающим. Из-за этого и выбрал бы его.