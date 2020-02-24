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Алькантара: «„Бавария“ - мой дом. Мой сын родился здесь»

сегодня, 16:39

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поделился мнением об игре за мюнхенский клуб:

Мой сын является баварцем, потому что он родился тут. «Бавария» это не просто международный клуб, это семья. Чувствую себя здесь как дома.

Мой стиль игры не определяется только тем, что я начинал в «Барселоне». Не забывайте, что у меня бразильские корни. «Барселона» закладывает в тебе только философию, чтобы ты смог понять игру клуба. С остальным вы знакомитесь в процессе.

По информации СМИ, «Ювентус» рассматривает Алькантару как кандидата на усиление летом. 

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