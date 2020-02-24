Тер Штеген: «„Барселона“ приспосабливается к требованиям Сетьена»

Голкипер «Барселоны» поделился мнением о наставнике «сине-гранатовых» :

Мы постепенно адаптируемся. В каждой игре есть моменты, которые можно улучшить. Мы осознаем, что можем побеждать, соответствуя критериям Сетьена. Я, как и остальные футболисты, приспосабливаюсь к требованиям тренера. Хотим быть хорошо готовыми, а потом наслаждаться своей игрой на поле.

У меня осталось два года по контракту. Вся моя семья чувствует себя здесь как дома. Я хочу остаться тут, ведь мои взгляды на игру совпадают с клубными. Мы ведем переговоры, но я пока не спешу. Впереди нас ожидают тяжелые матчи.

Все переговоры по новому контракту ведет мой агент.