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Тер Штеген: «„Барселона“ приспосабливается к требованиям Сетьена»

сегодня, 15:31

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о наставнике «сине-гранатовых» Кике Сетьене:

Мы постепенно адаптируемся. В каждой игре есть моменты, которые можно улучшить. Мы осознаем, что можем побеждать, соответствуя критериям Сетьена. Я, как и остальные футболисты, приспосабливаюсь к требованиям тренера. Хотим быть хорошо готовыми, а потом наслаждаться своей игрой на поле.

У меня осталось два года по контракту. Вся моя семья чувствует себя здесь как дома. Я хочу остаться тут, ведь мои взгляды на игру совпадают с клубными. Мы ведем переговоры, но я пока не спешу. Впереди нас ожидают тяжелые матчи.

Все переговоры по новому контракту ведет мой агент.

Ранее тер Штеген порассуждал о ближайших матчах «Барселоны». 

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:46
"Сетьен приспосабливается к требованиям Месси."
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