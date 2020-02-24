Джеррард: «Хендерсон является важнейшим футболистом „Ливерпуля“»

Бывший капитан «Ливерпуля» высоко отозвался о полузащитнике мерсисайдцев :

Помню, когда тренировался вместе ним. Меня поразили его сила и физическая подготовка. Некоторые футболисты играют лишь для себя. Хендерсон же пробегает по 12-13 км каждый матч и выполняет всю грязную работу. Снова и снова он выполняет это. Другие команды не способны играть так, как это делает «Ливерпуль», потому что у них нет такого футболиста, как Джордан. Очевидно, что он станет чемпионом АПЛ . Хендерсон очень уверен в себе, ведь он поднял над головой кубок Лиги чемпионов.

Он добился всего сам. Помню разговор с ним несколько лет назад в Лос-Анджелесе. Он не был уверен насчет своего будущего в «Ливерпуле». Я посоветовал ему не покидать клуб. Знал, что он добьется нынешних успехов.