Джеррард: «Хендерсон является важнейшим футболистом „Ливерпуля“»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высоко отозвался о полузащитнике мерсисайдцев Джордане Хендерсоне:
Помню, когда тренировался вместе ним. Меня поразили его сила и физическая подготовка. Некоторые футболисты играют лишь для себя. Хендерсон же пробегает по 12-13 км каждый матч и выполняет всю грязную работу. Снова и снова он выполняет это. Другие команды не способны играть так, как это делает «Ливерпуль», потому что у них нет такого футболиста, как Джордан. Очевидно, что он станет чемпионом АПЛ. Хендерсон очень уверен в себе, ведь он поднял над головой кубок Лиги чемпионов.
Он добился всего сам. Помню разговор с ним несколько лет назад в Лос-Анджелесе. Он не был уверен насчет своего будущего в «Ливерпуле». Я посоветовал ему не покидать клуб. Знал, что он добьется нынешних успехов.
Напомним, что Хендерсон в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» получил травму и выбыл на три недели.