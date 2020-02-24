Клопп: «Нам нужно показать себя с лучшей стороны в игре с „Вест Хэмом“»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о встрече 27-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»:

Мы впервые играем на «Энфилде» за продолжительное время. У нас был зимний перерыв, а потом выезды в АПЛ и Лиге чемпионов.

У нас фантастические ощущения после возвращения на родной стадион. Выходим на матч с «Вест Хэмом» после неоднозначных игр с «Норвичем», где выиграли в один мяч, и «Атлетико», где сами уступили в один мяч.

Эти встречи показывают, что мы должны усердно работать, чтобы добиться своих целей. Мне не кажется, что мы играли хуже «Атлетико». Однако на том уровне, на котором мы сейчас выступаем, игры близки, а грань между победой и поражением минимальна. Я не могу ни на секунду упрекнуть своих игроков в матче с «Атлетико». Сказал футболистам, что мы интенсивно играли.

Необходимо по-другому смотреть на игру с «Вест Хэмом». Для нас это будет возможность для реабилитации. Они являются талантливой командой, которая хочет обыграть нас. Это будет нашей мотивацией. «Ливерпулю» необходимо показать себя с лучшей стороны в этом матче.