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Клопп: «Нам нужно показать себя с лучшей стороны в игре с „Вест Хэмом“»

сегодня, 15:09
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм23:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о встрече 27-го тура АПЛ с «Вест Хэмом»:

Мы впервые играем на «Энфилде» за продолжительное время. У нас был зимний перерыв, а потом выезды в АПЛ и Лиге чемпионов.

У нас фантастические ощущения после возвращения на родной стадион. Выходим на матч с «Вест Хэмом» после неоднозначных игр с «Норвичем», где выиграли в один мяч, и «Атлетико», где сами уступили в один мяч.

Эти встречи показывают, что мы должны усердно работать, чтобы добиться своих целей. Мне не кажется, что мы играли хуже «Атлетико». Однако на том уровне, на котором мы сейчас выступаем, игры близки, а грань между победой и поражением минимальна. Я не могу ни на секунду упрекнуть своих игроков в матче с «Атлетико». Сказал футболистам, что мы интенсивно играли.

Необходимо по-другому смотреть на игру с «Вест Хэмом». Для нас это будет возможность для реабилитации. Они являются талантливой командой, которая хочет обыграть нас. Это будет нашей мотивацией. «Ливерпулю» необходимо показать себя с лучшей стороны в этом матче. 

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Все комментарии
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
сегодня в 16:26
Юра, только не переусердствуй, а то как в Танзании будет.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:43
"Если они забьют нам голы, то мы должны будем забить больше голов."
aastik
aastik
сегодня в 15:20
Удачи Ливерпулю!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 15:18
Тут ничейку сгоняют)
max74
max74
сегодня в 15:15
Да, хорош уже. Давай разец в ничью
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