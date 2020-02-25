Ковачич: «Бундеслига легче АПЛ, и „Бавария“ будет более отдохнувшей»

Полузащитник «Челси» поделился ожиданиями от первого матча с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны «Баварии». Бундеслига – не настолько сложный чемпионат как Премьер-Лига, так что они будут более отдохнувшими, чем мы. Но мы всё равно будем готовы доставить им проблемы.

Конечно, победа над «Тоттенхэмом» – это поворотный момент для «Челси». У нас было плохой результат в игре с «Манчестер Юнайтед», поэтому мы должны были проснуться и показать хорошую игру против «Тоттенхэма». Мы проделали фантастическую работу, но теперь должны двигаться дальше, играть в таком же ключе и продолжать побеждать. Мы можем огорчить многие команды.