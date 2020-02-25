ГлавнаяНовости

Ковачич: «Бундеслига легче АПЛ, и „Бавария“ будет более отдохнувшей»

сегодня, 05:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария23:00 Не начался

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поделился ожиданиями от первого матча с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тренер укажет нам на сильные и слабые стороны «Баварии». Бундеслига – не настолько сложный чемпионат как Премьер-Лига, так что они будут более отдохнувшими, чем мы. Но мы всё равно будем готовы доставить им проблемы.

Конечно, победа над «Тоттенхэмом» – это поворотный момент для «Челси». У нас было плохой результат в игре с «Манчестер Юнайтед», поэтому мы должны были проснуться и показать хорошую игру против «Тоттенхэма». Мы проделали фантастическую работу, но теперь должны двигаться дальше, играть в таком же ключе и продолжать побеждать. Мы можем огорчить многие команды.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пике: «Между Месси и Марадоной я выберу Лео»
Сегодня, 04:42 Комментарии2
Флик: «Наша команда невероятно высокого уровня. Надеюсь, пройдём „Челси“»
Сегодня, 03:41 Комментарии1
Александер-Арнольд: «Мы пропустили со стандартов, но доминировали на поле»
Сегодня, 03:18 Комментарии1
Клопп: «Не думал, что рекорд „Сити“ когда-нибудь повторят»
Сегодня, 02:55 Комментарии1
Погба: «„Ливерпуль“ заслуживает быть там, где сейчас находится»
Сегодня, 02:34 Комментарии1
Ван дер Варт: «На Евро-2008 сборная сборная России была как молния»
Вчера, 23:13 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
сегодня в 06:11
Я буду болеть до конца, при любом раскладе, но что то подсказывает, что Бавария сильнее
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:52
"Челси" готов к проигрышу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100