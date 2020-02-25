Беседина дисквалифицировали на один год за допинг

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сегодня, 18:14

Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на один год за допинг. Отмечается, что срок дисквалификации, по сравнению со стандартным для подобных дел, является незначительным ввиду того, что в действиях Беседина не было существенной вины.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против «Мальме».