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Беседина дисквалифицировали на один год за допинг

сегодня, 18:14

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин дисквалифицирован на один год за допинг. Отмечается, что срок дисквалификации, по сравнению со стандартным для подобных дел, является незначительным ввиду того, что в действиях Беседина не было существенной вины.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против «Мальме».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответил ars14
сегодня в 20:02
Это попался один,на самом деле уверен что у вас хохлостанцев допинг принимают 90% спортсменов,но и это не дает вашим немощам что-то выигрывать))
А я уверен что ты 100% клон Славнова)))
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 19:34
Только пожизенно.
ars14
ars14 ответил dimagas2
сегодня в 19:31
Не нужно путать единичное с тем что у вас поставили на госконтроль.
Это попался один,на самом деле уверен что у вас хохлостанцев допинг принимают 90% спортсменов,но и это не дает вашим немощам что-то выигрывать))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:16
А кому-то и два года дают.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:45
Двойные стандарты налицо.
mondial18
mondial18
сегодня в 18:42
Легко отделался
alexgurzan
alexgurzan ответил Гавроша
сегодня в 18:40
Что это дает, если 100 баллов остаются неизменными? К примеру, у меня команда стоила 96, на следующее утро прихожу - 101. Подорожали. Ну и внутренняя стоимость игроков так же увеличилась. Это имело бы смысл, если бы внутренняя стоимость осталась неизменной, но она меняется. Сейчас санчо уже 22, и это все входит в стоимость команды.
Как может остаться стоимость команды неизменной, если игроки дорожают или дешевеют?
dimagas2
dimagas2 ответил Байкал-38.
сегодня в 18:40
"не было существенной вины" это как? Сразу вспомнился "застенчивый воришка" https://www.youtube.com/watch?v=nD6MuKZGyHY
Беседка не сам принял допинг,а ему дал доктор ,которого по моему отстранили от футбола пожизненно.А беседке дали только 1 год,хотя светило 4.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:32
"не было существенной вины" это как?
Сразу вспомнился "застенчивый воришка"

Гавроша
Гавроша ответил alexgurzan
сегодня в 18:28
А что это за топ игрок за 0,1млн? Цены на игроков меняются, важно ещё покупать и продавать игроков в нужный момент, т.е. купить дешевле, а продать дороже.
Что это дает, если 100 баллов остаются неизменными? К примеру, у меня команда стоила 96, на следующее утро прихожу - 101. Подорожали. Ну и внутренняя стоимость игроков так же увеличилась.

Это имело бы смысл, если бы внутренняя стоимость осталась неизменной, но она меняется. Сейчас санчо уже 22, и это все входит в стоимость команды.
dimagas2
dimagas2 ответил 12-й спартанец
сегодня в 18:25
У вас это у кого?
    12-й спартанец
    12-й спартанец ответил dimagas2
    сегодня в 18:25
    Не нужно путать единичное с тем что у вас поставили на госконтроль.
    У вас это у кого?
    severnyj84
    severnyj84
    сегодня в 18:23
      dimagas2
      dimagas2 ответил Эрик Бернар
      сегодня в 18:20
      Карма хейтерам из самой европейской страны за злорадство насчёт допинга российских спортсменов! =)
      Не нужно путать единичное с тем что у вас поставили на госконтроль.
      Эрик Бернар
      Эрик Бернар
      сегодня в 18:19
      Карма хейтерам из самой европейской страны за злорадство насчёт допинга российских спортсменов! =)
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