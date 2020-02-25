Беседина дисквалифицировали на один год за допинг

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин дисквалифицирован на один год за допинг. Отмечается, что срок дисквалификации, по сравнению со стандартным для подобных дел, является незначительным ввиду того, что в действиях Беседина не было существенной вины.
Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против «Мальме».
Сразу вспомнился "застенчивый воришка"
https://youtu.be/nD6MuKZGyHY
Сразу вспомнился "застенчивый воришка"
Это имело бы смысл, если бы внутренняя стоимость осталась неизменной, но она меняется. Сейчас санчо уже 22, и это все входит в стоимость команды.
Это имело бы смысл, если бы внутренняя стоимость осталась неизменной, но она меняется. Сейчас санчо уже 22, и это все входит в стоимость команды.