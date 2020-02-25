Беннасер – об Ибрагимовиче: «Впервые я играю с таким великим чемпионом»

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сегодня, 18:32

Полузащитник «Милана» в разговоре с RMC Sport высказался о партнере по команде – форварде . В частности, хавбек пошутил на тему того, что Ибрагимович пользуется преимуществами своего высокого статуса.

Впервые я играю с таким великим чемпионом. Его присутствие невероятно. Даже если иногда он пользуется преимуществами своего статуса. Если я сделаю ему пас, и он ошибется, это моя вина.

Напомним, что Ибрагимович перешел в «Милан» в январе. Он подписал контракт на полгода с опцией продления на следующий сезон. Ранее стало известно, что «красно-черные» хотят заранее продлить соглашение с нападающим.