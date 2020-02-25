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Сарри: «У „Лиона“ есть техника, физическая сила и впечатляющая скорость»

вчера, 23:04
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о «Лионе», с которым туринцы вскоре сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лион» – опасная команда, их единственным недостатком до сих пор было отсутствие стабильности. У них есть техника, физическая сила и впечатляющая скорость. Их выход в этот раунд Лиги чемпионов был неотвратим, нам потребуется отличное выступление, чтобы добиться результата в противостоянии с ними.   

Отметим, что ранее главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал предстоящий матч с «Юве».

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Лион проиграет.
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