Сарри: «Игроки „Ювентуса“ слишком медленно двигали мяч»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал гостевое поражение от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Трудно объяснить почему, но в первом тайме мяч двигался очень медленно, что естественным образом давало сопернику возможность прессинговать, отбирать мяч и даже забить гол.

Нам не хватало решимости и агрессивности в атаке, и 15 минут не хватало этого и в обороне. Нам не повезло пропустить, когда де Лигт оказался временно выключен из игры.

Второй тайм был лучше, но, честно говоря, недостаточно для матча Лиги чемпионов. Не знаю почему, но я не могу заставить игроков осознать значимость быстрого перемещения мяча. Это фундаментальная вещь, мы будем продолжать работать над ней, и рано или поздно эта концепция закрепится в их головах.

Я продолжал говорить это игрокам, но многие слишком медленно двигал мяч и, следовательно, оказывались в неправильных позициях. Я даже не считаю, что прессинг «Лиона» был таким уж сильным. Просто мы слишком медленно перемещали мяч, ни разу не меняя темп игры. При таком подходе вам вряд ли удастся что-то создать.