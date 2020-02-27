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Зидан: «„Реал“ показал хорошую игру, за исключением последних минут»

сегодня, 02:44
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На протяжении 75 минут мы играли хорошо. Мы расстроены поражением, но поединок длится 180 минут.

В итоговом счёте мало поводов для позитива, но мы показали хорошую игру сегодня, за исключением последних минут. Мы были хороши на протяжении 70 минут. Теперь нам нужно отправиться туда и победить, если мы хотим пройти дальше.

Нам не хватило 10 минут концентрации в очень непростом матче, и в результате нам это аукнулось.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 02:56
Пересмотрел повторы - пенальти абсолютно левейший! Стерлинг заваливался ещё до компания ног Карвахаля.
Где этот долбаный ВАР когда он должен вмешиваться?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:53
А чего ты тупой ждал с заменами до всего этого, когда они очень сильно напрашивались???
Теперь, задача с таким Бензема и Модричами, которых ты скорее всего поставишь в основу, почти невыполнимая!!!
Эриксена и Холланда думаю упустили именно из-за тебя!!!
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