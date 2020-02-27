Зидан: «„Реал“ показал хорошую игру, за исключением последних минут»

Главный тренер «Реала» прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На протяжении 75 минут мы играли хорошо. Мы расстроены поражением, но поединок длится 180 минут.

В итоговом счёте мало поводов для позитива, но мы показали хорошую игру сегодня, за исключением последних минут. Мы были хороши на протяжении 70 минут. Теперь нам нужно отправиться туда и победить, если мы хотим пройти дальше.

Нам не хватило 10 минут концентрации в очень непростом матче, и в результате нам это аукнулось.