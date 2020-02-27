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Андухар Оливер: «Судья был прав во всех трёх эпизодах у ворот „Реала“»

сегодня, 05:15
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Бывший судья Андухар Оливер разобрал три спорных эпизода первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити».

О голе Габриэла Жезуса

При первом просмотре кажется, что был явный толчок Серхио Рамоса, но на повторе видно, что фола там не было, и Габриэл Жезус просто коснулся руками спины защитника «Реала».

Об удалении Рамоса

В том моменте он был последним защитником и подтолкнул Габриэла Жезуса во время голевого шанса. Это очевиднейшая красная карточка для капитана «Реала».

О назначении пенальти в ворота «Реала»

Фол Карвахаля на Стерлинге очевиден, и Орсато был прав в своём решении назначить пенальти.

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Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 07:15
Шише не показывайте....он то уверен,реал засудили....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:05
Объективно!!! Но это не избавит от рыданий проигравшей стороны.
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