Андухар Оливер: «Судья был прав во всех трёх эпизодах у ворот „Реала“»

Бывший судья Андухар Оливер разобрал три спорных эпизода первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити».
О голе Габриэла Жезуса
При первом просмотре кажется, что был явный толчок Серхио Рамоса, но на повторе видно, что фола там не было, и Габриэл Жезус просто коснулся руками спины защитника «Реала».
Об удалении Рамоса
В том моменте он был последним защитником и подтолкнул Габриэла Жезуса во время голевого шанса. Это очевиднейшая красная карточка для капитана «Реала».
О назначении пенальти в ворота «Реала»
Фол Карвахаля на Стерлинге очевиден, и Орсато был прав в своём решении назначить пенальти.