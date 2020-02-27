Андухар Оливер: «Судья был прав во всех трёх эпизодах у ворот „Реала“»

Бывший судья Андухар Оливер разобрал три спорных эпизода первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити».

О голе Габриэла Жезуса

При первом просмотре кажется, что был явный толчок Серхио Рамоса, но на повторе видно, что фола там не было, и Габриэл Жезус просто коснулся руками спины защитника «Реала».

Об удалении Рамоса

В том моменте он был последним защитником и подтолкнул Габриэла Жезуса во время голевого шанса. Это очевиднейшая красная карточка для капитана «Реала».

О назначении пенальти в ворота «Реала»

Фол Карвахаля на Стерлинге очевиден, и Орсато был прав в своём решении назначить пенальти.