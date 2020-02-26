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Евгений Турбин рассудит матч «Зенит» - «Локомотив»

сегодня, 11:31

РФС объявил о судейских назначениях на матчи 20-го тура РПЛ.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым

На матче «Зенит» — «Локомотив» будет работать судейская бригада Евгения Турбина.

Отметим, что система VAR впервые будет использоваться во всех матчах этого тура. 

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 12:58
Все судьи -профедунцы...Стыдно за Спартак!Только очищение-только пердив!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:54
Будем понаблюдать, что наши " соловьи" с ВАРом насвистят?!?
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:53
О, Федун с места в карьер взял - подтянул Карасёва. Теперь ясно куда 500 миллионов Лёня вложил
Footbolista
Footbolista ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 12:49
Достоевский с вами бы не согласился...
andreika20133
andreika20133 ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 12:46
Плоская шутка, это когда шутят, а не смешно. Тупая, это когда по сто раз повторяют одну и ту же шутку. Тоже не смешно. Про Вилкова, Дюкова, местные юмористы тупо тупят. Грустная наверно у этих юмористов жизнь. Хотя может без мозгов жить легче. Жизнь легка и беззаботна у простого идиота.
Под каждым словом подписываюсь. Из под снега межсезонья вылезли недо...ки.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:44
Кукуян, Карасёв, Мешков, Лапочкин, ба знакомые все скандалисты.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:40
Турбин, Карасёв, а остальные жертвы кто?
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 12:38
На ВАРе опять питерский Вилков будет сидеть ?
Тогда понятен смысл этой клоунады..........
Faustello
Faustello ответил Аксинья
сегодня в 12:37
Вилкова на ВАР перевели как будто он и там косяков не наделает...
Надеюсь он там ничего трогать и на кнопки нажимать не будет ))
Faustello
Faustello ответил Footbolista
сегодня в 12:35
Поглядим что за турбина...газовая или паровая...
Зыыыыыыыы )))))))))))))
Faustello
Faustello ответил чемпионство с душком
сегодня в 12:34
Краснодар-Уфа кто судит?
Васильев
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:22
Ну понятно все в общем. Опять..
коrn3512
коrn3512
сегодня в 12:15
После этого матча, Турбин будет отстранен от судейства и пересядет на ВАР, за монитор, схема одна, Газпром рулит ..
коrn3512
коrn3512 ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 12:12
А ты кито, определитель чужих мозгов, или чужого чувства юмора? И какие у тебя основания ,или полномочия, судить тут и определять вообще кого то? Кито ты, А??
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:07
Поглядим что за турбина...газовая или паровая...
ДСА
ДСА
сегодня в 12:06
Карасеву не привыкать, Турбину не повезло.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 12:06
Плоская шутка, это когда шутят, а не смешно.
Тупая, это когда по сто раз повторяют одну и ту же шутку. Тоже не смешно.
Про Вилкова, Дюкова, местные юмористы тупо тупят. Грустная наверно у этих юмористов жизнь. Хотя может без мозгов жить легче.
Жизнь легка и беззаботна у простого идиота.
коrn3512
коrn3512
сегодня в 11:56
Дюковский ВАР ,с Вилковым у монитора, в матчах зенита, это ответ Газпрома, на любые претензии и нападки ,на очередной липовый титул питервы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:44
ВАР - это хорошо, но, как показала практика, на панацея.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:44
Краснодар-Уфа кто судит?
Vezhliviy
Vezhliviy ответил Аксинья
сегодня в 11:42
Вилкова на ВАР перевели как будто он и там косяков не наделает...
6-1 и с ВАРом можно отхватить.
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 11:41
Надеемся, Кукуян не помешает ЦСКА, а Карасёв - Динамо)))

В вечернем матче за ничью.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:36
Вилкова на ВАР перевели как будто он и там косяков не наделает...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 11:35
Федун с места в карьер начал сразу?) Та никакой короновирус не виноват в том что он там понёс убытки недавно, просто чемпионат стартует)
BZ2315
BZ2315
сегодня в 11:34
Сухина своего прислал.
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