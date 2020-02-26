Евгений Турбин рассудит матч «Зенит» - «Локомотив»

РФС объявил о судейских назначениях на матчи 20-го тура РПЛ.
Матч между «Динамо» и «Спартаком» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
На матче «Зенит» — «Локомотив» будет работать судейская бригада Евгения Турбина.
Отметим, что система VAR впервые будет использоваться во всех матчах этого тура.
Тогда понятен смысл этой клоунады..........
Тогда понятен смысл этой клоунады..........
Тупая, это когда по сто раз повторяют одну и ту же шутку. Тоже не смешно.
Про Вилкова, Дюкова, местные юмористы тупо тупят. Грустная наверно у этих юмористов жизнь. Хотя может без мозгов жить легче.
Жизнь легка и беззаботна у простого идиота.
Тупая, это когда по сто раз повторяют одну и ту же шутку. Тоже не смешно.
Про Вилкова, Дюкова, местные юмористы тупо тупят. Грустная наверно у этих юмористов жизнь. Хотя может без мозгов жить легче.
Жизнь легка и беззаботна у простого идиота.
В вечернем матче за ничью.
В вечернем матче за ничью.