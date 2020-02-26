Евгений Турбин рассудит матч «Зенит» - «Локомотив»

1582705889

сегодня, 11:31

РФС объявил о судейских назначениях на матчи 20-го тура РПЛ .

Матч между «Динамо» и «Спартаком» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

На матче «Зенит» — «Локомотив» будет работать судейская бригада Евгения Турбина.

Отметим, что система VAR впервые будет использоваться во всех матчах этого тура.