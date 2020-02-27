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Юсупов: «Заветная мечта — побывать на финале ЛЧ с участием „Спартака“»

сегодня, 15:08

Герой России Дамир Юсупов после подписания контракта между «Спартаком» и «Уральскими авиалиниями» рассказал о своей самой заветной мечте. 

Самая большая мечта — побывать на финале ЛЧ с участием «Спартака», и чтобы «Спартак» в этом матче одержал победу. С удовольствием стал бы командиром рейса, на котором команда летела на этот финал.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:28
Ну это мечты!
При наших реалиях НИ ОДИН российский клуб не выйдет даже в полуфинал ЛЧ.
Тут ЛЕ уже под вопросом, всё больше мешаемся под ногами... увы, но такой уровень РПЛ.
grisser
grisser
сегодня в 16:15
Даже мечта должна иметь какую-то основу.
firewing
firewing
сегодня в 15:49
Скорее несбыточная или очередной троллинг.
cska vperiod
cska vperiod ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:46
Летом.. 38-декабря...в 37 часов 70 минут..по московскому времени... Финал ЛЧ......Спартак - Барселона 4:0 Покер Педро Роши...
Ахахах! Суперкласс!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:45
Летом.. 38-декабря...в 37 часов 70 минут..по московскому времени...
Финал ЛЧ......Спартак - Барселона 4:0
Покер Педро Роши...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:44
А чем тебя , Дамир, финал кубка Канделаки или кубка 1го канала не устраивает???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:43
Ахахахах! Герою трёх жизней не хватит, чтобы мечта его сбылась или очередной подкол спартака только теперь от Героя России.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:42
Можно только мечтать.
311
311
сегодня в 15:36
Федун в межсезонье создаст свою лигу чемпионов из клубов ФНЛ!)
Alladins
Alladins
сегодня в 15:34
Болельщикам спартака только и остается что мечтать, бестрофейность забывается.
Mekrash
Mekrash ответил Footbolista
сегодня в 15:31
зенит все полуфинал ЛЧ обещал..ждемс)...не сыграли еще?...никто не в курсе?...
Зенит имеет Суперкубок Европы, а это круче любого полуфинала.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:30
Плейстейшен в руки и вперёд покорять Брагу в финале!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:30
Для Героя можно все! Даже помечтать. Игрокам Спартака помнить, что у них есть такой болельщик.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:29
зенит все полуфинал ЛЧ обещал..ждемс)...не сыграли еще?...никто не в курсе?...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:23
Все лётчики такие наивные?
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 15:20
Давайте тут не прикалываться. Человек столько жизней спас, какая разница, за кого он болеет.

Хотя понятно, что это практически нереально.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:20
Спартак просто не может лишить героя России мечты!!!
azures
azures
сегодня в 15:18
Бывают у людей несбыточные мечты, например, попасть в другую галактику.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 15:11
Вроде взрослый человек, а верит в Деда Мороза
Gensmo
Gensmo
сегодня в 15:09
Этого даже его правнуки никогда не увидят. Смотрите Брага - спартак и наслаждайтесь полетом.
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