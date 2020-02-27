Юсупов: «Заветная мечта — побывать на финале ЛЧ с участием „Спартака“»

Герой России Дамир Юсупов после подписания контракта между «Спартаком» и «Уральскими авиалиниями» рассказал о своей самой заветной мечте.
Самая большая мечта — побывать на финале ЛЧ с участием «Спартака», и чтобы «Спартак» в этом матче одержал победу. С удовольствием стал бы командиром рейса, на котором команда летела на этот финал.
При наших реалиях НИ ОДИН российский клуб не выйдет даже в полуфинал ЛЧ.
Тут ЛЕ уже под вопросом, всё больше мешаемся под ногами... увы, но такой уровень РПЛ.
При наших реалиях НИ ОДИН российский клуб не выйдет даже в полуфинал ЛЧ.
Тут ЛЕ уже под вопросом, всё больше мешаемся под ногами... увы, но такой уровень РПЛ.
Финал ЛЧ......Спартак - Барселона 4:0
Покер Педро Роши...
Финал ЛЧ......Спартак - Барселона 4:0
Покер Педро Роши...
Хотя понятно, что это практически нереально.
Хотя понятно, что это практически нереально.