Футболисты «Зенита» устроили для Семака тоннель

Футболисты «Зенита» устроили для главного тренера команды Сергея Семака тоннель. Сегодня российскому специалисту исполняется 44 года.
Ранее Семак прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива».
Футболисты «Зенита» устроили для главного тренера команды Сергея Семака тоннель. Сегодня российскому специалисту исполняется 44 года.
Ранее Семак прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива».
Это детские "ручейки".
Это детские "ручейки".
Витамины, если чё).
Витамины, если чё).