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Футболисты «Зенита» устроили для Семака тоннель

сегодня, 13:32

Футболисты «Зенита» устроили для главного тренера команды Сергея Семака тоннель. Сегодня российскому специалисту исполняется 44 года. 

Ранее Семак прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ против «Локомотива». 

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 14:46
Это не тоннель.
Это детские "ручейки".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Энцо Феррари
сегодня в 14:36
Приятного аппетита).
Витамины, если чё).
Aniva
Aniva
сегодня в 14:35
Удачи Семаку!
серый1925
серый1925
сегодня в 14:33
здоровья и победы в ч.р.
mortid
mortid ответил Энцо Феррари
сегодня в 14:33
С Днём Рождения, Сергей Богданович! Многая лета! Великий российский игрок вне зависимости от клубной принадлежности💪💪💪💪
В России нет великих и не было никогда. Они были в другой стране, с красным флагом.
Энцо Феррари
Энцо Феррари ответил Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:29
Я люблю кукурузные початки есть, да и арбузы норм)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:22
Так уж и быть). Семаку 🍉. Руководству-🌽.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 14:20
А после тоннеля, Семак получил от Дзюбы пинок?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:18
Богданыча с днюхой!
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 14:10
Шпицрутены почему-то остались за кадром )))
Энцо Феррари
Энцо Феррари
сегодня в 13:56
С Днём Рождения, Сергей Богданович! Многая лета! Великий российский игрок вне зависимости от клубной принадлежности💪💪💪💪
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 13:48
Удачи Зениту и только побед!
leopit
leopit
сегодня в 13:41
Поздравляю ,с уважением!
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